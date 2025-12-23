Close Menu
    zondag 28 december
    OnePlus 15T verschijnt in geruchtencircuit: eerste specs opgedoken

    1 reactie2 minuten leestijd

    Nog maar net bijgekomen van de OnePlus 15 en OnePlus 15R aankondiging, komt nu de derde smartphone uit de 15-serie langs in het geruchtencircuit. De OnePlus 15T is opgedoken in de geruchtenmolen en hierdoor komen we de eerste specificaties te weten.

    Eerste specificaties van OnePlus 15T

    Een nieuwe smartphone van OnePlus is onderweg. De fabrikant werkt aan de OnePlus 15T en die smartphone komt dus in het portfolio, naast de onlangs aangekondigde OnePlus 15 en de OnePlus 15R. Dankzij de informatie van de bron Digital Chat Station komen we de eerste specificaties te weten over het toestel. Allereerst krijgt het toestel een gigantische batterij. De capaciteit komt uit op 7000 mAh. Hiermee is het een flinke batterij, al hebben de twee andere modellen een 7400 mAh accu meegekregen.

    OnePlus 15R

    Het toestel bestaat uit aluminium en krijgt waarschijnlijk dezelfde cameramodule als we kennen van de andere twee modellen uit de serie. Dit betekent een vierkant eiland met afgeronde eilanden, wat iets uitsteekt van de behuizing. Naar verluidt krijgt de OnePlus 15T een telefotolens. Het scherm heeft een grootte van 6,3 inch, met een 1,5K resolutie. Daarbij bevindt zich in het scherm een 3D-ultrasone vingerafdrukscanner. Er wordt gesproken over een verversingssnelheid van 165Hz, echter verwachten wij dat dit alleen bij ondersteunende games is, en het voor de rest 120Hz is. Dit zagen we namelijk ook al bij de OnePlus 15R.

    Mogelijk krijgt het toestel de Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset met IP68-certificering en zou het toestel gericht zijn op prestaties. Meer informatie is er nu nog niet, en ook foto’s ontbreken nog. Als de berichten kloppen, komt het toestel in de eerste helft van 2026 op de markt.

    OnePlus 15 productafbeelding
    OnePlus 15
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 948,00 euro
    Alle informatie
    OnePlus 15R productafbeelding
    OnePlus 15R
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

