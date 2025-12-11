    woensdag 18 maart
    'Nieuwe stijlvolle Motorola gaat strijd aan met OnePlus 15R' (renders)

    Stefan Hage

    Een nieuwe smartphone van Motorola gaat rond in het geruchtencircuit. Op renders zien we de nieuwe smartphone met een stijlvol ontwerp. Naar verluidt gaat het om de Motorola Edge 70 Ultra. De telefoon zal de strijd aangaan met de aankomende OnePlus 15R.

    Motorola opent aanval op OnePlus

    Op het internet zijn renders verschenen van een nog onaangekondigde smartphone van Motorola. Volgens de geruchten zou Motorola het toestel uitbrengen onder de naam ‘Motorola Edge 70 Ultra’, en dat betekent dat het toestel deel uitmaakt van de Edge 70-familie. We publiceerden onlangs de uitgebreide Motorola Edge 70 review. Dat toestel heeft de dikte (of beter gezegd, het ontbreken daarvan) als key-feature. Of dat ook geldt voor dit nieuwe toestel is niet bekend.

    Op de foto hierboven zien we het nieuwe ontwerp van de smartphone, met vermoedelijk een plat scherm zonder aflopende randen. De achterkant lijkt een opvallende textuur te bieden, waarbij de blauwgekleurde wat weg heeft van een spijkerbroek. Het is niet bekend of dit de enige kleuren zijn waarin Motorola het toestel uitbrengt. Op de foto’s zien we de volumetoets en de power-button aan de bekende kant: rechts van de telefoon. Links lijkt ook een knop te zitten, en het is goed mogelijk dat deze op AI-functionaliteit gericht is.

    Naar verluidt krijgt het toestel de nieuwe Snapdragon 8 Gen 5 chipset, welke we ook terug zullen gaan zien in de OnePlus 15R. Dat toestel zal volgende week, op 17 december, aangekondigd worden. Geruchten melden verder een 1,5K OLED-beeldscherm, mogelijk 6,7 of 6,8 inch groot. De cameramodule biedt een hoofdcamera, groothoek en een periscoop telelens. Vanuit de fabriek draait het toestel direct op Android 16. Het nieuwe model zal ook geleverd worden met 16GB RAM-geheugen.

    Wanneer we de nieuwe Motorola Edge 70 Ultra precies terug gaan zien, is niet bekend. Volgens het bericht van AndroidHeadlines komt het toestel begin 2026 op de markt.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Motorola lanceert Android 17-bètaprogramma voor verschillende toestellen
    Motorola toont nieuwe Moto Buds 2 en Buds 2 Plus op MWC
    Motorola Edge 70 Fusion aangekondigd: keuze uit twee batterijvarianten (preview)
    Motorola Razr Fold: vouwbare smartphone met enorme accu (preview)
