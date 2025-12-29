OnePlus 15 krijgt grote december-update vol verbeteringen

Het high-end toestel van OnePlus, de OnePlus 15, wordt bijgewerkt met een grote update. Gebruikers van het toestel krijgen de beveiligingsupdate van december aangeboden. Dat is niet het enige: de update brengt ook een reeks vol verbeteringen en vernieuwingen.

OnePlus 15: december-update

Ben je in het bezit van de OnePlus 15, dan kun je een grote update downloaden voor het toestel. Met de nieuwe update naar versie 16.0.2.401, die ruim 1,5GB groot is, wordt onder andere beveiligingsupdate december 2025 meegeleverd. De smartphone wordt hiermee weer een stukje veiliger. Eerder hebben we het toestel al uitgebreid besproken in de OnePlus 15 review. Daarnaast verscheen het toestel op het toneel bij de DroidApp Awards!

De update brengt echter nog meer. Zo zijn er verbeteringen voor de werking van AI, en zijn er in de interface fijne verbeteringen doorgevoerd. Welke verbeteringen de update precies brengt, hebben we hieronder voor je neergezet.

Moeiteloze AI op elk moment

Verbetert de logica voor het beëindigen van samenvattingen en ondertitels door deze automatisch te beëindigen wanneer er gedurende een bepaalde periode geen geluidsinvoer is geweest.

Geniet van de details

Nadat je het formaat van een app-pictogram hebt aangepast en veelgebruikte snelkoppelingen hebt toegevoegd, kun je deze snelkoppelingen nu verslepen om ze opnieuw te rangschikken.

Voegt een “Neon”-filter toe aan de Camera-app dat het CineStill 800T-filmeffect nabootst, waardoor sfeervolle nachtportretten worden verbeterd.

De filters in de Foto’s-app ondersteunen nu de opties ‘Bewegende foto’, ‘Schermopnamen en schermopnamen’ en ‘Bewerkt’, waardoor het gemakkelijker is om afbeeldingen en video’s te filteren.

Voegt een bypass-laadfunctie toe. Tijdens het gamen, livestreamen, video’s kijken, navigeren of in andere situaties met een hoge belasting, kunt u nu de oplader aansluiten voor bypass-laden. Met deze functie kunt u uw telefoon tegelijkertijd gebruiken en opladen zonder de batterij te beschadigen en oververhitting te voorkomen.

Je kunt nu app-kloonpictogrammen slepen om het formaat aan te passen en snelkoppelingen toevoegen.

Verbetert de methode voor het parseren van miniaturen in de Foto’s-app om de weergave van miniaturen in de app te versnellen.

Verhelpt een probleem waarbij het display in uw auto de verbinding met uw telefoon kan verliezen wanneer u van datanetwerk wisselt.

Systeem

Integreert de Android-beveiligingspatch van december 2025 om de systeembeveiliging te verbeteren.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de OnePlus 15.