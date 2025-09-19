Close Menu
    vrijdag 19 september
    Trending
    Google Maps header
    Nieuws

    Google Maps update brengt subtiele Material 3 Expressive aanpassingen

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Een nieuwe versie van Google Maps wordt uitgerold voor Android. De nieuwe versie van de kaartendienst wordt uitgebreid met Material 3 Expressive verbeteringen. Het gaat om enkele kleine aanpassingen, maar die wel direct in het oog springen. Denk aan vernieuwde kaarten.

    Google Maps met meer Material 3 Expressive

    Het Material 3 Expressive-sausje is dé key-feature van Android 16. Toch zien we die vooral terug bij Pixel-toestellen zelf, want andere fabrikanten passen het ook minder toe. Gelukkig zijn er dan nog de diverse (Google-) apps, die eveneens het nieuwe sausje krijgen. Google bracht eerder al verschillende Material 3-elementen naar de navigatie-app, maar nu gaat het nog een stapje verder.

    Google Maps material 3

    Wat direct in het oog springt is het gebruik van zogenaamde containers. Hierdoor wordt bepaalde informatie gebundeld in kaarten. Dit zonder vage scheidingstekens. De achtergrond is grijs, terwijl de informatie uit de velden gescheiden wordt met een witte streep. Hoe dat eruit ziet, zie je in bovenstaande screenshot.

    Google Maps Material 3 Expressive

    Wat opvalt is dat de knoppen voor bijvoorbeeld navigeren, bellen of andere opties is verplaatst naar de onderzijde. Al is deze functie vooralsnog alleen voor de bètaversie, en zien we die nog niet in de stabiele versie van Google Maps. De collega’s van 9to5Google schrijven daarover, en delen bovenstaande screenshot. De bovenstaande wijziging is direct al zichtbaar voor iedereen. Het is niet bekend wanneer de veranderende knoppen uitgerold worden naar de stabiele versie.

    Google Maps: Navigatie en OV
    Google Maps: Navigatie en OV
    Download QR-Code
    Google Maps: Navigatie en OV
    Ontwikkelaar: Google LLC
    Prijs: Gratis

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Google Maps op je Garmin-smartwatch: vanaf nu is het mogelijk
    Google Maps op je Garmin-smartwatch: vanaf nu is het mogelijk11/07/2025
    Live Updates in Android 16: zo gebruikt Google Maps het
    Live Updates in Android 16: zo gebruikt Google Maps het04/07/2025
    Google Maps tankstation header
    Google Maps update zet in op slimmer en duurzamer reizen18/06/2025
    Google Maps introduceert ondersteuning voor Live Updates in Android 16
    Google Maps introduceert ondersteuning voor Live Updates in Android 1607/03/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp