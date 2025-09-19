Google Maps update brengt subtiele Material 3 Expressive aanpassingen

Een nieuwe versie van Google Maps wordt uitgerold voor Android. De nieuwe versie van de kaartendienst wordt uitgebreid met Material 3 Expressive verbeteringen. Het gaat om enkele kleine aanpassingen, maar die wel direct in het oog springen. Denk aan vernieuwde kaarten.

Google Maps met meer Material 3 Expressive

Het Material 3 Expressive-sausje is dé key-feature van Android 16. Toch zien we die vooral terug bij Pixel-toestellen zelf, want andere fabrikanten passen het ook minder toe. Gelukkig zijn er dan nog de diverse (Google-) apps, die eveneens het nieuwe sausje krijgen. Google bracht eerder al verschillende Material 3-elementen naar de navigatie-app, maar nu gaat het nog een stapje verder.

Wat direct in het oog springt is het gebruik van zogenaamde containers. Hierdoor wordt bepaalde informatie gebundeld in kaarten. Dit zonder vage scheidingstekens. De achtergrond is grijs, terwijl de informatie uit de velden gescheiden wordt met een witte streep. Hoe dat eruit ziet, zie je in bovenstaande screenshot.

Wat opvalt is dat de knoppen voor bijvoorbeeld navigeren, bellen of andere opties is verplaatst naar de onderzijde. Al is deze functie vooralsnog alleen voor de bètaversie, en zien we die nog niet in de stabiele versie van Google Maps. De collega’s van 9to5Google schrijven daarover, en delen bovenstaande screenshot. De bovenstaande wijziging is direct al zichtbaar voor iedereen. Het is niet bekend wanneer de veranderende knoppen uitgerold worden naar de stabiele versie.