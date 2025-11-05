Motorola Edge 70 aangekondigd met dun ontwerp: ook Moto G57 Power officieel

Twee nieuwe smartphones zijn onthuld door Motorola. Vanochtend was het na een tijd van geruchten eindelijk zover. Motorola gaat de strijd aan met de Galaxy S25 Edge en de iPhone Air. Dat doet het merk met de dunne Motorola Edge 70. Verder heeft het bedrijf de Moto G57 Power aangekondigd.

Motorola Edge 70

Motorola wil laten zien dat een dunne smartphone niet hoeft te betekenen, dat je volop compromissen hoeft te doen. Dunne smartphones zijn hot, althans, bij fabrikanten. Eerder werd al duidelijk dat Samsung met haar Galaxy S25 Edge niet al te beste cijfers weet te realiseren. Motorola zet zijn zinnen nu op de slanke Motorola Edge 70, die een dikte heeft van 5,99 millimeter. Hij is daarmee wel ietsje dikker dan de 5,8 millimeter dikke Samsung. Daar staat tegenover dat Motorola er een grotere accu in stopt. Het is een 4800 mAh silicon-carbon batterij met ondersteuning voor 68W snelladen of 15W draadloos laden.

Volgens de fabrikant is het toestel voorzien van een verfijnde afwerking en ligt het prettig in de hand. Dit samen met het gewicht van slechts 159 gram. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren, waarvoor het merk weer samenwerkt met Pantone. Dit zijn Bronze Green, Lily Pad en Gadget Grey. Kortgezegd is het toestel er in het grijs, mint en groen, met elk ook extra kleuraccenten, bijvoorbeeld rond de cameramodule. Een magnetische case wordt meegeleverd. De Motorola Edge 70 is IP69 gecertificeerd, en daarmee stof- en waterdicht.

De Motorola Edge 70 is voorzien van een Snapdragon 7 Gen 4 chipset. De smartphone wordt geleverd met Android 16. De smartphone krijgt vier Android-updates en wordt ruim vijf jaar lang bijgehouden met beveiligingsupdates. Die security-patches verschijnen eenmaal per twee maand, tot juli 2031, zo meldt Motorola. In de interface vind je Moto AI terug, waarmee Motorola inzet op verschillende handige tools, zoals natuurlijk de aanwezigheid van Gemini, maar ook Next Move. Hiermee bekijkt de tool wat er op het scherm gebeurt. Gebruikers kunnen hiermee direct geholpen worden middels acties. Een nieuwe feature is Playlist Studio, waarmee je een aangepaste afspeellijst kunt maken op basis van wat je op het scherm ziet. Image Studio kan iemand verbeelding omzetten in stickers, avatars, afbeeldingen of wallpapers. Ook zijn er tools voor het verhogen van je productiviteit.

Alles gebeurt op het 6,67 inch grote AMOLED-scherm dat een piekhelderheid van 4500 nits kan bereiken. Het scherm biedt een verversingssnelheid van 120Hz en ondersteunt HDR10+. De Motorola Edge 70 biedt een 50 megapixel hoofdcamera, 50MP groothoeklens en een extra 3-in-1 lichtsensor. Ook aan de voorzijde is een 50 megapixel camera geplaatst. Er zijn dual-stereo speakers met Dolby Atmos, 12GB RAM en 512GB opslagruimte.

De nieuwe telefoon is vanaf vandaag te koop voor een bedrag van 799 euro. De telefoon komt te koop bij onder andere Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

Motorola Edge 70 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Moto G57 Power

Er zijn nog twee producten aangekondigd door Motorola. Het zijn de Moto G57 Power en de Moto Buds Bass. De Moto G57 Power is ontworpen voor gebruikers die een krachtige smartphone willen met een lange batterijduur en een duurzaam ontwerp, zonder de hoge prijs van een vlaggenschipmodel. Met een 7000 mAh silicium-koolstofbatterij moet het toestel twee dagen op één lading meegaan. Er is ondersteuning voor 30W opladen. De Moto G57 Power wordt aangedreven door de nieuwe Snapdragon 6s Gen 4 chip, samen met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Het 6,72-inch FHD+-scherm met 120 Hz-verversingssnelheid levert vloeiende beelden en levendige kleuren, terwijl Dolby Atmos en stereoluidsprekers zorgen voor een goede audio-ervaring.

Ook op het gebied van duurzaamheid en fotografie onderscheidt de Moto G57 Power zich. De behuizing voldoet aan de MIL-STD-810H-normen en is voorzien van Gorilla Glass 7i en een IP64-classificatie, wat extra bescherming biedt tegen stoten, stof en vocht. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 8 megapixel groothoeklens. De Moto G57 Power komt op de markt met Android 16, inclusief Moto AI, Gemini en Circle to Search.

Moto Buds Bass

De Moto Buds Bass vullen de nieuwe smartphone perfect aan met krachtig, basgericht geluid en een ontwerp dat geschikt is voor dagelijks gebruik. De oordopjes komen beschikbaar naast de eerder aangekondigde Moto Buds Loop, die we hebben getest. De draadloze oordoppen beschikken over 12,4 mm-drivers met Hi-Res Audio-certificering, waardoor ze diepe lage tonen en helder geluid leveren. Dankzij Dynamic Active Noise Cancellation (tot 50 dB) en een adaptieve modus worden omgevingsgeluiden effectief weggefilterd, terwijl de transparantiemodus gebruikers bewust houdt van hun omgeving. De oordoppen bieden tot 9 uur speeltijd per lading en tot 43 uur met de meegeleverde oplaadcase. Bovendien zorgt de CrystalTalk AI-technologie met een drievoudig microfoonsysteem voor heldere oproepen, en de waterafstotende afwerking beschermt tegen regen en spatten, ideaal voor gebruik onderweg.

De Moto G57 Power komt voor 249,99 euro begin december beschikbaar. De Moto Buds Bass is vanaf nu beschikbaar voor zo’n zestig euro.