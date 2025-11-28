Close Menu
    vrijdag 6 maart
    Trending
    Google Play header
    Nieuws

    Google Play Awards 2025: dit zijn de beste apps en games

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Ieder jaar brengt Google een nieuw overzicht naar buiten met de beste apps en games van het afgelopen jaar. Het gaat om content voor je Android-apparaat. Met de Google Play Awards 2025 weten we welke apps en games door Google het beste worden beoordeeld.

    Google Play Awards 2025

    Een nieuwe editie van de Google Play Awards is online gezet door Google. In verschillende categorieën licht Google de meest bijzondere apps, games en boeken van dit jaar uit. Google beoordeelt deze op basis van briljantie, vindingrijkheid en kwaliteit, zo meldt Google. Voor de Verenigde Staten heeft Google een ander overzicht gepubliceerd dan onze eigen regio. Wil je het overzicht van de VS bekijken, dan kan dat hier.

    Google Play Awards 2025

    In onze regio is Google enthousiast over de app Goodnotes. Met deze app kun je notities maken, documenten organiseren en je ideeën vastleggen. Dit alles met behulp van AI. Daarnaast werkt de dienst met meerdere besturingssystemen, waardoor je overal bij je notities kunt. Een andere app die gewaardeerd wordt is Daily Planner voor het overzichtelijk krijgen van je taken, planning en reflecties. Luminar is een geliefde fotobewerker, zodat je nog meer uit je foto’s kunt halen. In de lijst vinden we verder onder andere Nintendo Today, OnSkin (voor de ingrediëntenchecker voor make-up), de Japanse trekking-app Yamap en Fit Path met gezondheidsoefeningen voor vrouwen. Ook CoinSnap is meegenomen in het overzicht, net als Podimo.

    Het volledige overzicht van Google, met de Google Play Awards vind je hier. Daar zie je ook welke games door Google uitgelicht worden. Het is ook beschikbaar via de Google Play Store-app. Opvallend is dat overigens lang niet iedere app even goed beoordeeld wordt door de gebruikers.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    De 31 beste Android-apps van 2024
    De 31 beste Android-apps van 202428/12/2024
    De 33 beste Android-apps van 2023
    De 33 beste Android-apps van 202329/12/2023
    De beste apps van november 2024 (en het belangrijkste nieuws)
    De beste apps van november 2024 (en het belangrijkste nieuws)01/12/2024
    Google Play Awards 2024: dit zijn de beste apps en games
    Google Play Awards 2024: dit zijn de beste apps en games19/11/2024

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp