Google Play Awards 2025: dit zijn de beste apps en games

Ieder jaar brengt Google een nieuw overzicht naar buiten met de beste apps en games van het afgelopen jaar. Het gaat om content voor je Android-apparaat. Met de Google Play Awards 2025 weten we welke apps en games door Google het beste worden beoordeeld.

Google Play Awards 2025

Een nieuwe editie van de Google Play Awards is online gezet door Google. In verschillende categorieën licht Google de meest bijzondere apps, games en boeken van dit jaar uit. Google beoordeelt deze op basis van briljantie, vindingrijkheid en kwaliteit, zo meldt Google. Voor de Verenigde Staten heeft Google een ander overzicht gepubliceerd dan onze eigen regio. Wil je het overzicht van de VS bekijken, dan kan dat hier.

In onze regio is Google enthousiast over de app Goodnotes. Met deze app kun je notities maken, documenten organiseren en je ideeën vastleggen. Dit alles met behulp van AI. Daarnaast werkt de dienst met meerdere besturingssystemen, waardoor je overal bij je notities kunt. Een andere app die gewaardeerd wordt is Daily Planner voor het overzichtelijk krijgen van je taken, planning en reflecties. Luminar is een geliefde fotobewerker, zodat je nog meer uit je foto’s kunt halen. In de lijst vinden we verder onder andere Nintendo Today, OnSkin (voor de ingrediëntenchecker voor make-up), de Japanse trekking-app Yamap en Fit Path met gezondheidsoefeningen voor vrouwen. Ook CoinSnap is meegenomen in het overzicht, net als Podimo.

Het volledige overzicht van Google, met de Google Play Awards vind je hier. Daar zie je ook welke games door Google uitgelicht worden. Het is ook beschikbaar via de Google Play Store-app. Opvallend is dat overigens lang niet iedere app even goed beoordeeld wordt door de gebruikers.