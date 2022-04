Podcast-app Podimo beschikbaar in Nederland: podcasts en audioboeken

Een applicatie vol podcasts, dat is Podimo. De applicatie van Deense makelij is vanaf nu in Nederland te downloaden. Verschillende grote namen zijn via de applicatie beschikbaar, waaronder de Man man man de podcast.

Podimo podcast-app

Podimo omschrijft zichzelf als de grootste podcastdienst van Europa. Het verzamelt de beste nationale en internationale podcasts en audioboeken. Vanaf nu is het platform beschikbaar in Nederland. Degenen met een abonnement krijgen exclusief toegang tot verschillende bekende podcasts. Denk hierbij aan Man man man de podcast van Domien Verschuuren en de Zelfspodcast van Jaap Reesema en Sander Schimmelpenninck. Internationale content en duizenden audioboeken zijn eveneens beschikbaar in de app.

Het aanbod in Podimo bestaat uit gratis content, exclusieve podcasts en eigen producties. Hierbij kun je kiezen uit tal van genres en er zijn ook videopodcasts; wat te vergelijken is met een talkshow.

Podcast

Podimo stelt dat het gebruik van deze dienst voor een professionaliseringsslag zorgt voor podcastmakers. Slechts een klein deel van de makers verdient geld met hun podcast en met dit als verdienmodel, kan er meer tijd besteed worden aan de podcast. Luisteraars kunnen daarbij hun podcast automatisch steunen. De makers krijgen elke keer dat de podcast beluisterd wordt, betaald. Het platform zal met verschillende partijen samenwerken. In maart nam Podimo al de Nederlandse podcastuitgever Dag en Nacht Media over.

Podimo biedt twee abonnementen aan. Tijdelijk kun je de dienst tot en met eind mei 90 dagen uitproberen;