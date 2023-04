Spotify komt met videopodcasts naar Nederland

Muziekdienst Spotify is al bekend van muziek en podcasts. Daar komen nu de videopodcasts bij. Deze kun je vanaf nu ook gebruiken in Nederland, zo meldt het bedrijf.

Videopodcasts in Spotify

Nadat door het Zweedse Spotify eerder al videopodcasts werden aangeboden in verschillende landen, is nu ook Nederland aan de beurt. Spotify zegt hierover dat met beeld het verhaal levendiger gemaakt kan worden. Volgens het bedrijf is hier ook behoefte aan.

De Universiteit van Nederland, HELD IN EIGEN VERHAAL en De Bennies behoren tot de eerste tien grote podcastsmakers die gebruik maken van video in Spotify. De dienst meldt;