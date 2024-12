De beste apps van november 2024 (en het belangrijkste nieuws)

We gaan de laatste maand van het jaar 2024 in. In de maand november was er een hoop nieuws te melden. Daarbij zijn ook weer aantal apps voorbijgekomen. Wat zijn de beste apps van de maand?

Android in november

De elfde maand van het jaar hebben we besteed aan het nodige aan nieuws. Natuurlijk was het de maand van Black Friday, en je kunt ook vandaag nog profiteren van acties bij providers en diverse andere goede deals. Verder was er het nodige nieuws over One UI 7 van Samsung. Ook kan WhatsApp spraakberichten omzetten naar tekst.

Oppo kondigde de Oppo Find X8 Pro aan, en daarmee komt de Find-serie ook weer terug naar ons land. Samsung presenteerde de Galaxy A16. Tevens heeft Google Android 16 aangekondigd, waarbij Developer Preview 1 is uitgebracht. Klanten van de Rabobank kunnen nu digitaal bankieren zonder de Rabo Scanner. Eufy kwam met nieuwe videodeurbellen die wat betaalbaarder zijn.

Reviews en tips

We hebben op DroidApp verschillende tips en reviews gedeeld. Die vind je hieronder.

Vergeten

De rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ is uitgebreid met deze nieuwe toestellen;

Beste apps

We hebben ook weer verschillende applicaties besproken op DroidApp. In dit artikel zetten we de beste apps van de afgelopen maand op een rij.

KNMI

Meteorologisch instituut KNMI heeft een nieuwe applicatie uitgebracht voor zowel Android als iOS. Met de nieuwe versie is gewerkt aan een compleet nieuw design voor de dienst. Het nieuwe ontwerp moet de applicatie een stuk gebruiksvriendelijker maken. Daarbij brengt de nieuwe KNMI app je ook beter op de hoogte van weerwaarschuwingen, zoals gebieden met een weercode. Verder bevat de weer-informatie nog meer informatie en mogelijkheden. Handig!

Yazio

Wil je afvallen, of juist bewuster eten? Dan kan de Yazio app uitkomst bieden. Op DroidApp hebben we een uitgebreide Yazio review gepubliceerd, waarin we de voor- en nadelen op een rijtje zetten. De applicatie is echt een ideaal hulpmiddel en biedt ook een enorme database met eten en drinken. Deze kun je gebruiken voor het bijhouden van je verschillende maaltijden. Alles over deze handige app, lees je in het artikel over Yazio.

Gemini Live

Gemini is de AI-tool van Google, als alternatief voor bijvoorbeeld ChatGPT. Vanaf nu spreekt Google Gemini Live ook Nederlands. Gemini Live moet aanvoelen alsof je praat met een vriend, zo belooft Google. De tool moet handig zijn voor het opdoen van ideeën, het beantwoorden van vragen en meer.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp App is de handige tool voor het raadplegen van het belangrijkste Android-nieuws. Daarbij houden we je ook op de hoogte van apps, specials en reviews. De applicatie is gratis en vrij van advertenties.