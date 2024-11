WhatsApp kan voortaan spraakberichten omzetten naar tekst

Kun je een spraakbericht in WhatsApp even niet afspelen, of heb je een hekel aan spraakberichten? Dan is er goed nieuws. WhatsApp heeft een functie geïntroduceerd die transcriptie brengt van audio-appjes.

Spraakberichten omzetten naar tekst

WhatsApp heeft een nieuwe functie aangekondigd voor de apps van de berichtendienst. Gebruikers krijgen de optie om in te stellen dat spraakberichten omgezet worden naar tekst. De transcriptie-optie wordt vanaf nu verspreid naar de gebruikers van WhatsApp. Hiermee is er direct een oplossing voor degenen die niet altijd naar een spraakbericht kunnen luisteren. Onlangs werd ook al de nieuwe ‘aan het typen’ weergave doorgevoerd als nieuwe functie.

Transcripten worden op het apparaat zelf gegenereerd. WhatsApp geeft aan dat het berichten niet kan horen of lezen. In de komende weken wordt de functionaliteit wereldwijd beschikbaar gesteld, allereerst in geselecteerde talen. Op dit moment werkt Nederlands alleen op de iPhone met iOS, maar nog niet op Android. Het is niet bekend wanneer dit wel mogelijk wordt.

Wil je de transcriptie aanzetten, dan kan dat via onderstaande stappen.