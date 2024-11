WhatsApp brengt nieuwe galerij-verbeteringen naar bèta

In de nieuwe bètaversie van WhatsApp heeft de berichtendienst verschillende verbeteringen klaargezet voor de gebruikers. Het gaat om wijzigingen in de galerij-interface voor het verzenden van foto’s en video’s.

WhatsApp met galerij-verbeteringen

WhatsApp heeft recent enkele handige verbeteringen in zijn galerij- en mediafuncties aangekondigd, gericht op het vergemakkelijken van het delen van foto’s en video’s in chats. Voor sommige bètatesters van de Android-versie 2.24.23.11 en 2.24.24.9 is het nu mogelijk om de vernieuwde interface en functies uit te proberen. Deze vernieuwingen zullen geleidelijk worden uitgerold, en zijn ontworpen om het aantal stappen te verminderen en gebruikers een soepelere ervaring te bieden bij het delen van media.

Een belangrijke verandering is dat de fotogalerij toegankelijker is geworden. Waar eerder de camerasnelkoppeling standaard op de chatbalk stond, opent nu een galerijpictogram direct de opgeslagen foto’s en video’s. Dit maakt het eenvoudiger om afbeeldingen of video’s te delen, zonder eerst de camera-interface te hoeven doorlopen. Het nieuwe ontwerp biedt daarnaast de optie om meerdere items tegelijk te selecteren, waardoor het versturen van albums sneller en gebruiksvriendelijker wordt.

De nieuwe update biedt ook een vereenvoudigde interface voor het versturen van media. Waar gebruikers in eerdere versies automatisch de tekeneditor zagen na het selecteren van een foto of video, wordt deze stap nu overgeslagen. Hiermee worden de geselecteerde bestanden direct klaar gezet om te verzenden, wat het deelproces versnelt. Gebruikers die toch hun afbeeldingen willen bewerken, kunnen dit doen door op het bewerkingspictogram naast de ondertitelbalk te tikken. Op deze manier blijft de optie om media aan te passen beschikbaar, zonder de standaard deelervaring te onderbreken.

Een andere nuttige toevoeging is de mogelijkheid om een bijschrift toe te voegen aan een foto- of videoalbum als geheel. Voorheen konden bijschriften alleen bij afzonderlijke items worden geplaatst, maar nu kunnen gebruikers één beschrijving voor een hele set beelden toevoegen. Wanneer gebruikers meerdere foto’s of video’s met een bijschrift verzenden, worden deze automatisch gegroepeerd in één berichtenballon, zelfs als het om slechts twee items gaat. Dit zorgt voor een overzichtelijkere chatweergave en maakt het gemakkelijker om media met context te delen.

Tot slot heeft WhatsApp ervoor gezorgd dat albums in de chatlijst nu beter herkenbaar zijn. Het aantal foto’s en video’s binnen een album wordt weergegeven, zodat ontvangers direct kunnen zien wanneer een bericht meerdere media bevat. Op dit moment is de functionaliteit alleen beschikbaar voor de testversie. Het is niet bekend wanneer de definitieve versie van WhatsApp de verbeteringen aangeboden krijgt.