Nieuwe WhatsApp beta laat je afbeeldingen door Google halen

WhatsApp test momenteel een nieuwe functie in de bètaversie van de app, waarmee gebruikers een ontvangen afbeelding direct kunnen doorsturen naar Google voor een omgekeerde afbeeldingzoekopdracht. Dit is een handige toevoeging voor iedereen die de oorsprong van een afbeelding wil controleren of wil zien of deze al eerder op het web of sociale media is verschenen.

WhatsApp met nieuwe afbeeldingen-functie

Google’s reverse image search bestaat al enige tijd en blijkt in veel situaties een nuttig hulpmiddel. Met deze zoekmethode kun je meer context krijgen over een afbeelding, bijvoorbeeld om te achterhalen of deze al op andere websites is gebruikt of om de bron te traceren. Dankzij de nieuwe integratie in WhatsApp hoeven gebruikers nu niet meer de afbeelding op te slaan en handmatig naar Google te uploaden; de zoekopdracht kan direct vanuit de app worden gestart.

Volgens WABetaInfo is deze nieuwe optie beschikbaar in WhatsApp-versie 2.24.23.13, die op dit moment beschikbaar is voor bètatesters via de Google Play Store. Gebruikers kunnen de functie activeren door een afbeelding te openen en het menu met drie stippen bovenaan het scherm te selecteren. Hier vinden ze een optie “Zoeken op internet,” waarmee de afbeelding naar Google’s reverse image search wordt gestuurd.

Belangrijk is dat WhatsApp aangeeft dat de afbeelding niet met Meta of andere partijen wordt gedeeld; de zoekopdracht verloopt alleen via Google. Dit is goed nieuws voor gebruikers die privacy belangrijk vinden, aangezien de communicatie strikt tussen WhatsApp en Google blijft.

De functie lijkt op server-side gebaseerde uitrol, wat betekent dat niet alle gebruikers van de bètaversie deze meteen zullen zien. Echter, steeds meer testers krijgen toegang, en de verwachting is dat de functie uiteindelijk voor alle bètagebruikers beschikbaar komt.