Vanaf 2025 kan je WhatsAppen via Messenger en vice versa

Facebook heeft bekend gemaakt dat er gewerkt wordt aan een cross-platform ondersteuning. Via WhatsApp kun je voortaan reageren op je berichten die via Messenger binnenkomen, maar ook omgekeerd.

WhatsApp en Messenger in één app

Meta, het moederbedrijf van diensten als WhatsApp, Messenger, Facebook en Instagram, heeft nieuws gedeeld over de introductie van cross-platform. Vanaf 2025 zal het mogelijk gemaakt worden om zowel Messenger als WhatsApp te gebruiken via één van de twee apps. Iemand die je een bericht stuurt via Messenger kan je dan dus beantwoorden via de app van WhatsApp. Volgens Meta moet de ondersteuning hiervoor gemakkelijk terug te vinden zijn. Hoe het berichtenscherm er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

Via een aparte melding in het scherm van de app, zal de gebruiker gewezen worden op de aanwezigheid van de functionaliteit. Deze moet dan uiteraard nog wel ingesteld worden. Telkens zal een nieuwe melding verschijnen als er een nieuwe berichtendienst gekoppeld kan worden. Het is aan de gebruiker de keuze om wel of niet hier gebruik van te maken. Volgens Meta komt er ook ondersteuning voor de weergave dat iemand aan het typen is, en is er ondersteuning voor leesbewijzen, ofwel de blauwe vinkjes.

De optie voor groepsgesprekken wordt vanaf 2025 uitgerold. Vanaf 2027 komt daar ondersteuning bij voor bellen en videobellen.