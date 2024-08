‘WhatsApp werkt aan chatthema’s in verschillende kleuren’

Er wordt door WhatsApp gewerkt aan meer personalisatie voor in de app. De populaire berichtendienst werkt aan chatthema’s. Hiermee kun je de applicatie helemaal personaliseren, zoals we bijvoorbeeld al kennen van Facebook Messenger en Telegram.

Chatthema’s in WhatsApp

WhatsApp blijft nieuwe functies ontwikkelen en uitrollen, en een van de meest recente toevoegingen betreft de ondersteuning voor chatthema’s. In de nieuwste bètaversie van de app voor Android (versie 2.24.17.19) is deze functie voor het eerst geïntroduceerd. Hoewel de functie zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt, is het een handige toevoeging die gebruikers meer mogelijkheden biedt om chats te personaliseren.

Met de komst van chatthema’s in WhatsApp kunnen gebruikers binnenkort de kleur van berichten en de achtergrond van hun chats aanpassen. Dit biedt een nieuwe manier om de visuele ervaring binnen de app te personaliseren, vergelijkbaar met wat gebruikers van Facebook Messenger al jaren gewend zijn. We kennen een vergelijkbare functie van Telegram. WhatsApp lijkt hiermee een inhaalslag te maken op het gebied van chatpersonalisatie.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het uitproberen van deze nieuwe functie voordat deze breed wordt uitgerold, is het mogelijk om deel te nemen aan het bètaprogramma van WhatsApp. Het is goed om te weten dat het vaak enige tijd duurt voordat functies van de bètaversie overgaan naar de stabiele versie van de app. Wanneer de functionaliteit voor iedereen beschikbaar is, is niet bekend.