WhatsApp werkt aan handige vertaalfunctie in chats

Een nieuwe functie is aanstaande in WhatsApp. Volgens geruchten wordt er gewerkt aan een live vertaalfunctie, die het vertalen van berichten in een handomdraai mogelijk moet maken. Er wordt gebruik gemaakt van de vertaaldienst van Google; Google Translate. Wat kunnen we verwachten?

Vertaalfunctie onderweg voor WhatsApp

WhatsApp is een erg handige berichtendienst vol mogelijkheden en opties. Daar komt naar het schijnt binnenkort nog een dienst bij. Het zal mogelijk worden om berichten direct via WhatsApp zelf te vertalen met behulp van Google’s Live Translation-functie, die ingebakken zal worden in de chat-app. Deze berichten zijn afkomstig van Wabetainfo, die ook een foto deelt van hoe de functie eruit zal komen te zien.

Een van de meest opmerkelijke aspecten van deze vertaalfunctie is dat de vertaling direct op het apparaat van de gebruiker wordt uitgevoerd. Dit betekent dat gesprekken niet naar de cloud worden verzonden voor verwerking, wat de privacy van gebruikers aanzienlijk verhoogt. De vertaaltechnologie zal naar verluidt gebaseerd zijn op Google’s Live Translation, bekend van de app Google Translate.

Waarschijnlijk moeten gebruikers taalpakketten moeten downloaden om deze lokale vertalingen mogelijk te maken. De vertalingen zullen echter direct in de chat plaatsvinden, wat een vloeiendere en meer natuurlijke communicatie mogelijk maakt. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van de huidige methode waarbij berichten moeten worden gekopieerd en geplakt in een aparte vertaal-app. Onbekend is wanneer de functie beschikbaar komt voor de gebruikers.