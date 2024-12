WhatsApp test nieuwe, automatische vertaalfunctie voor chatberichten

WhatsApp werkt met grote regelmaat aan nieuwe functies, die het gebruik van de berichtendienst verder moeten verbeteren. Dat gebeurt ook nu. De chat-app komt in het nieuws met een nieuwe automatische vertaalfunctie die getest wordt. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

WhatsApp test vertaalfunctie

WhatsApp werkt achter de schermen aan een nieuwe feature voor de toepassing, zo werd in juli van dit jaar al duidelijk. Gebruikers zullen de mogelijkheid krijgen om chat te vertalen. In de nieuwste bèta-update voor Android (versie 2.24.26.9) is een optie ontdekt om chatberichten en kanaalupdates te vertalen. Deze functie, die nog in ontwikkeling is, belooft een belangrijke stap te worden in het overbruggen van taalbarrières binnen de app.

Met deze nieuwe vertaalmogelijkheid kunnen gebruikers ervoor kiezen om individuele berichten te vertalen of automatische vertalingen voor alle nieuwe berichten in te schakelen, zo schrijft Wabetainfo. Belangrijk is dat WhatsApp ervoor heeft gezorgd dat het vertaalproces volledig op het apparaat van de gebruiker plaatsvindt. Dit betekent dat er geen gegevens naar externe servers worden verzonden, wat de end-to-end-encryptie en daarmee de privacy van berichten blijft garanderen.

De vertalingen werken offline via vooraf gedownloade taalpakketten. Gebruikers kunnen een taalpakket naar keuze downloaden en vervolgens zonder actieve internetverbinding van de functie gebruikmaken. Dit maakt de vertaaloptie niet alleen veilig, maar ook praktisch in situaties waarin geen stabiele internetverbinding beschikbaar is.

Hoewel de functie veelbelovend is, benadrukt WhatsApp dat de vertalingen indicatief zijn en niet altijd volledig nauwkeurig. Omdat de vertaling lokaal op het apparaat wordt uitgevoerd, kunnen er soms kleine fouten optreden.

Beschikbaarheid

De nieuwe vertaalfunctie bevindt zich momenteel in de testfase en is nog niet officieel uitgerold. WhatsApp lijkt nog bezig met het verfijnen van de functie, inclusief het verbeteren van de nauwkeurigheid van de vertalingen. Hoewel er nog geen exacte releasedatum is aangekondigd, zullen we dit tegen gaan komen in een toekomstige update van de applicatie.