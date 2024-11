WhatsApp laat je nu concept maken; niet meer je berichten kwijt

Niet langer meer ben je je WhatsApp-berichten kwijt als je de app even afsluit. Stilletjes heeft de berichtendienst namelijk een optie toegevoegd, waarbij je berichten opslaat als concept. Een welkome toevoeging!

Concepten in WhatsApp

Zonder er zelf veel ruchtbaarheid aan te geven, is er een nieuwe functie toegevoegd aan WhatsApp. Voortaan kun je zonder problemen het typen van een bericht onderbreken, zonder dat je je tekst kwijt bent. WhatsApp ondersteunt vanaf nu concepten. Dit betekent dat je teksten die je typt, voortaan bewaard worden als concept. Een fijne verbetering. De functionaliteit kennen we al van bijvoorbeeld een chat-app als Telegram. Ook daar ben je je tekst niet kwijt als je de app even verlaat. Echter is het bij Telegram gesynchroniseerd met andere apparaten, dat is bij WhatsApp niet het geval.

In het overzicht met gesprekken in WhatsApp wordt een groene tekst genaamd ‘Concept’ toegevoegd, welke aangeeft dat er een niet verstuurde tekst klaarstaat. Het aantal concepten is gemaximaliseerd tot één. Je kunt wel in meerdere gesprekken een concept hebben en dus later een bericht afmaken.

De functionaliteit is vanaf nu beschikbaar in WhatsApp, zowel op Android als op iOS. WhatsApp voegt de laatste tijd kleine veranderingen door in de app. Onder andere de ‘Aan het typen’-indicator is onlangs vernieuwd.