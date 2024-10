WhatsApp werkt aan nieuwe indicatoren voor ‘aan het typen’

WhatsApp werkt aan nieuwe indicatoren. In een nieuwe bètaversie zien we deze terug, bij het typen van een bericht, maar ook bij het opnemen van een spraakbericht. Wat gaat er veranderen?

WhatsApp met nieuwe indicatoren

In een recent verschenen bètaversie van WhatsApp, test de berichtendienst een nieuwe weergave van indicatoren. Het gaat om de indicatoren die laten zien dat iemand aan het typen is, of dat de verzender van het bericht bezig is met het opnemen van een spraakberichten. Nieuw is dat hier niet meer bovenaan getoond wordt dat iemand aan het typen is, maar dat er als het ware een nieuwe spraakballon in het chatvenster is te zien.

De nieuwe typindicator verschijnt niet alleen in groepsgesprekken, maar ook in individuele chats. In beide gevallen wordt de indicator weergegeven in de vorm van een animatie met drie puntjes, vergezeld door het profielpictogram van de persoon die typt. Dit geeft realtime weer over wie er actief is in het gesprek. Bovendien wordt de spraakopname-indicator nu op dezelfde manier getoond.

Een interessante toevoeging aan groepsgesprekken is dat wanneer meerdere deelnemers tegelijkertijd aan het typen zijn, hun profielpictogrammen in de chat verschijnen. Dit biedt gebruikers een duidelijk overzicht van wie er op dat moment actief is, iets wat voorheen niet mogelijk was. Eerder toonde WhatsApp alleen de naam van één persoon die aan het typen was, wat minder inzicht gaf in de activiteit van anderen in het gesprek.

WhatsApp heeft de typindicator volledig uit de bovenste app-balk verwijderd en geïntegreerd in de chatinterface zelf. Dit maakt de interface overzichtelijker en zorgt ervoor dat gebruikers zich beter kunnen concentreren op het gesprek, zonder steeds naar boven te hoeven kijken voor informatie over wie er aan het typen is.

De vernieuwde indicator wordt momenteel getest door bètagebruikers van WhatsApp die de laatste bèta-update voor Android via de Google Play Store hebben geïnstalleerd. De verwachting is dat de functie in de komende weken breder uitgerold zal worden naar meer gebruikers.