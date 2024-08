WhatsApp gebruikersnamen krijgen handige privacyfunctie

WhatsApp is al meermaals in het nieuws geweest met de komst van gebruikersnamen in de app. Nog altijd is de functie niet aanwezig in de app. Nu krijgen we nieuwe informatie over de komst van de feature.

Gebruikersnamen komen écht naar WhatsApp

Het is al enige tijd geleden dat WhatsApp voor het eerst in het nieuws kwam met gebruikersnamen. De ontwikkelaars zijn er klaarblijkelijk nog steeds mee bezig. Nieuws over de functie komt namelijk nu binnenrollen. Het maken van een gebruikersnaam in WhatsApp is nog altijd niet beschikbaar, maar we krijgen wel te zien dat er een nieuwe privacy-functie wordt toegevoegd.

Mensen met wie je nog niet eerder contact hebt gehad via WhatsApp, kunnen je niet zomaar een appje sturen, als je de functie inschakelt. Je stelt zelf een pincode in, die de verzender dan eerst moet invoeren, als hij of zij wil chatten via de gebruikersnaam. De pincode bestaat uit vier cijfers.

Gesprekken met mensen die je eerder hebt gesproken, kunnen gewoon doorgaans zoals je gewend bent. Het is niet duidelijk wanneer WhatsApp de gebruikersnamen toevoegt aan de dienst.