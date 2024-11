De vergeten telefoon: Samsung SGH-E720

In onze nieuwe editie van onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ hebben we deze week bezoek van de Samsung SGH-E720. Deze clamshell werd alweer zo’n twintig jaar geleden uitgebracht, in 2005. We halen de herinneringen aan dit klaptoestel met je naar boven.

Samsung SGH-E720

Clamshells, ofwel klaptoestellen. Inmiddels zijn ze weliswaar weer wat terug in de vorm van een foldable zoals de Galaxy Z Flip 6. Jaren geleden waren ze niet aan te slepen en zagen we ze van verschillende merken, in verschillende vormen en maten terug. In 2005 bracht Samsung de SGH-E720 op de markt. Een telefoon die niet uitspatte in hele grote bijzonderheden, maar wel geliefd was onder het publiek.

Aan de buitenkant van het toestel, op het klepje, zat een secundair beeldscherm. Dit kleurenscherm bood een resolutie van 96 x 96 pixels. Deze zorgde voor er voor dat je bijvoorbeeld direct kon zien wie er belt, maar ook van wie het SMS-bericht is. Boven dit tweede scherm zat de camera van het toestel; een 1,0 megapixel camera met LED-flitser, waarmee je ook kon filmen. Onder het externe scherm zaten sneltoetsen om de muziekspeler te bedienen. Zo hoefde je de telefoon niet open te klappen om naar een ander nummer te gaan.

Samsung voorzag de Samsung SGH-E720 intern van een TFT-scherm met een resolutie van 220 x 176 pixels. De telefoon viel op door het lage gewicht van 80 gram. Met een dikte van 23,3 millimeter was het toestel uiteraard wel wat dikker dan een ‘normale’ telefoon. De E720 kreeg de afmetingen 90 x 45 millimeter. Het interne geheugen was beperkt tot zo’n 80MB. Er waren verschillende spellen op het toestel te vinden, samen met Bluetooth 1.1 en een MP3-speler. In de telefoon zat een 800 mAh batterij.

Samsung SGH-E720 samengevat in 3 punten