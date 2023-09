De vergeten telefoon: Samsung SGH-M300

Een nieuwe editie van ‘De vergeten telefoon’ staat voor je klaar. We gaan terug naar het jaar 2007, naar de Samsung SGH-M300. De zestien jaar oude telefoon had een herkenbaar design en zelfs een camera zat op het toestel. Wat valt er nog meer te melden over het toestel?

Samsung SGH-M300

In 2007 kwam Samsung met verschillende toestellen. Één daarvan was de Samsung SGH-M300. Het was een clamshell toestel, ofwel een toestel met een klepje. Destijds was dat flink populair en inmiddels zien we dat ontwerp ook weer terug. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Z Flip 5, waarbij de vele mogelijkheden van een smartphone in zo’n formfactor zijn gestopt. Dat was vroeger wel anders, en dus zo ook bij de M300 van Samsung.

De Samsung SGH-M300 was voorzien van een 1,6 beeldscherm. Dit was een kleurenscherm. Aan de buitenkant, op het klepje, vond je nog een klein monochroom scherm. Zo kon je bijvoorbeeld zien of je een telefoontje gemist had. Op dat klepje vond je ook de camera van het toestel. Verwacht geen hoge resolutie, het was slechts een VGA-camera met 0,3 megapixel. Na het maken van foto’s kon je deze bewerken met bijvoorbeeld kaders en effecten zoals sepia en zwart-wit.

Veel opslagruimte voor het opslaan van je bestanden was er niet bepaald. Het geheugen kwam namelijk uit op 600 Kb. Foto’s kon je doorsturen naar anderen via MMS of Bluetooth. Eenmaal een headset aangesloten, kon je de FM-radio gebruiken. Er was een alarmknop aanwezig voor in geval van nood, en met de functie uTrack kon je je telefoon weer terugvinden. Samsung leverde de SGH-M300 met een 700 mAh batterij.

Het toestel werd over het algemeen positief ontvangen. Toch had het wel een aantal punten die minder positief ontvangen werden. Zo waren veel gebruikers niet blij met de geluidskwaliteit van het toestel. Met name tijdens oproepen. Niet zelden hadden mensen problemen met het verstaan van de ander. Tevens voelden de toetsen niet echt als toetsen, waardoor er nogal eens schrijffouten werden gemaakt tijdens het typen van een bericht.

Samsung bracht de M300 uit in vele kleuren. Naast de blauwe en een goude kleur, kon je ook kiezen uit rood, wit, geel-oranje, groen en zwart. Voor eenieder was er dus wel een geschikte kleur te vinden. De prijs lag ongeveer tussen de 70 en 100 euro. Bekijk ook zeker onderstaande video, herken jij de ringtones nog?



Samsung SGH-M300 samengevat in drie punten