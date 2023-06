Ken je de Samsung P300 nog? Het toestel werd ook wel de creditcard-telefoon, of de rekenmachine genoemd, wat verwees naar het design van de telefoon. We bespreken de in 2006 uitgebrachte telefoon in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Samsung P300

Deze week duiken we dieper in het portfolio van Samsung. In 2006 bracht de Zuid-Koreaanse fabrikant de Samsung P300 uit. Destijds een toestel dat erg dun was met een dikte van 8,9 millimeter. Opvallend was het design van de telefoon; de creditcard-phone, of rekenmachine, zoals de telefoon omschreven werd, was namelijk ook nog eens lekker compact met de afmetingen 86 millimeter bij 54 millimeter. Daarbij woog de telefoon slechts 85 gram en had een metalen behuizing.

De telefoon die dus ook wel wat weg had van een rekenmachine, had een 1,8 inch beeldscherm met een resolutie van 220 x 176 pixels. Een selfie-camera was destijds nog verre van normaal. Achterop was de Samsung P300 uitgerust 1,3 megapixel camera, met een LED-flitser. Er was Bluetooth, zo’n 80MB aan geheugen en ruimte voor enkele spellen. De accucapaciteit van de P300 was 800 mAh.

Kenmerkend was het eigen design van de Samsung P300. Het Samsung was verticaal geplaatst, links van het scherm. Onder het scherm zat een brede navigatietoets waaronder de numerieke toetsen zaten. Aan weerskanten zaten nog enkele aanvullende toetsen. De toets voor de 0, het sterretje en het hekje waren bijvoorbeeld niet zoals normaal onder onderste cijferrij geplaatst, maar aan de zijkanten. Je had met een sneltoets ook direct toegang tot de MP3-speler op de Samsung P300.

De adviesprijs van de Samsung P300 lag ten tijde van de release rond de 570 euro. Opvallend was de lederen case van het toestel. Deze had namelijk ook gelijk een extra ingebouwde batterij, zodat je minder snel met een lege accu zat.

´╗┐

Samsung P300 samengevat in 3 punten