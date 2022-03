De vergeten telefoon: Samsung SGH-E530 uit 2005

Ken je de Samsung SGH-E530 nog? Deze telefoon was leverbaar in verschillende kleuren en verscheen in 2005. We bespreken deze ladyphone deze week uitgebreid in ‘De vergeten telefoon’, want er valt genoeg over te vertellen.

Samsung E530

In 2005 bracht Samsung de Samsung SGH-E530 uit, een echte ‘fashionable’ telefoon, voorzien van een klepje. Het klaptoestel werd uitgebracht in een aantal kleuren; oranje, blauw, zilver en roze. Het ontwerp zorgde ervoor dat de telefoon als ladyphone op de markt werd gebracht. Jadwiga laat ons weten dat het toestel verscheen met een telefoon-hangertje van Otazu. Een promotie was dat je een armbandje kon krijgen.

Jadwiga heeft nog wat foto’s met ons gedeeld van de Samsung E530. Het kleptoestel is aan de buitenkant voorzien van een kleurenscherm met onder andere de weergave van de klok. Opengeklapt verscheen daar het beeldscherm met 256 duizend kleuren en een resolutie van 220 x 176 pixels. Boven het toetsenbord zaten de optie- en navigatietoetsen. De middelste toets, de bekende ‘i’, startte direct de browser.

De Samsung SGH-E530 verscheen met ongeveer 84MB aan geheugen en een 1 megapixel camera. Deze bood een LED-flitser. Verder werd de telefoon gepromoot met het opnemen en versturen van foto’s en de MP3-speler die aan boord was van het toestel. Je kon gebruik maken van het EDGE-netwerk en Bluetooth. De batterijcapaciteit van de Samsung E530 kwam uit op 820 mAh.

Voor de vrouwen was er een speciale toepassing, The Woman Life. Hiermee kon je onder andere de menstruatiekalender bijhouden, je activiteiten invullen en bijhouden wat je hebt gegeten en gedronken, om zo bewust te blijven van je calorieën. Verder was het met de toepassing mogelijk om je boodschappenlijstje bij te houden.

De E530 van Samsung werd enthousiast ontvangen, door zijn ontwerp en de uitgebreide mogelijkheden die het toestel te bieden had. Aan deze Samsung hing een prijskaartje van rond de 300-350 euro.



Samsung SGH-E530 samengevat in 3 punten

Ladyphone

Verschillende extra’s

The Woman Life toepassing

Er verschenen vroeger nog meer ladyphones. Een aantal hebben we uitgelicht in de gerelateerde berichten, die je hieronder kunt vinden.