Ring presenteert nieuwe videodeurbel met lange batterijduur

Ring is bekend van de slimme videodeurbellen. Het portfolio is nu uitgebreid met de nieuwe Ring Battery Video Doorbell Plus. Het nieuwe model heeft een veel langere batterijduur dan zijn voorganger. Tevens is hij voorzien van handige toevoegingen.

Ring Battery Video Doorbell Plus

Een nieuw product van Ring is officieel aangekondigd. Het bedrijf heeft een nieuwe videodeurbel aangekondigd, welke voorzien is van een batterij. Door slim om te gaan met de batterijduur kan deze het langer uithouden, zo meldt Ring. De batterijlevensduur is drie maal langer dan de eerste deurbel van het bedrijf, zo meldt het bedrijf. Hoe lang deze precies meegaat, wordt dan weer niet bekend gemaakt.

De Ring Battery Video Doorbell Plus heeft een zicht van 150 x 150 graden gezichtsveld, waardoor je van top tot teen zicht hebt op degenen die voor de deur staat. De deurbel levert een resolutie van 1536p HD. Om energie te besparen zijn verschillende functies alleen ingeschakeld als deze voor de gebruiker van belang zijn, zo belooft Ring. Dit betekent dat bijvoorbeeld persoonsdetectie, bewegingszones en bijvoorbeeld de geavanceerde bewegingsdetectie stroom besparen door alleen te detecteren wanneer dit voor jou van belang is.

De nieuwe deurbel van Ring geeft gebruikers nog altijd de mogelijkheid om verschillende functies te gebruiken, zoals een extra laag voor de privacy door bepaalde gebieden uit te sluiten van het gezichtsveld van de camera. Livebeeld is beschikbaar, net als tweerichtingsspraak zodat je met anderen kunt praten. Je kunt de Battery Video Doorbell Plus ook koppelen aan Alexa, waarmee je via een Echo of Fire TV kunt praten met degene voor je deur.

Heb je een Ring Protect abonnement, dan krijg je toegang tot nog meer functionaliteit. Zo kun je middels meldingen met een afbeelding direct op de telefoon zien wat er aan de hand is. Ook zijn er pakketwaarschuwingen, waarbij je een melding krijgt als er iemand met een pakket gedetecteerd wordt.

Vanaf 13 april 2023 is de nieuwe Ring Battery Video Doorbell Plus te koop voor een bedrag van 179,99 euro. Je kunt hiervoor terecht bij Amazon.