IKEA Vindstyrka is nieuw slim apparaat dat de lucht monitort

Het Zweedse warenhuis IKEA heeft een nieuwe slimme gadget aangekondigd. Met de Vindstyrka kun je de lucht in je huis monitoren. Het apparaat is voorzien van een scherm, maar kan ook bijgehouden worden via een app.

IKEA Vindstyrka

IKEA heeft in de afgelopen jaren al tal van slimme producten uitgebracht. Denk bijvoorbeeld aan de slimme rolgordijnen. Het aanbod van slimme apparaten wordt echter uitgebreid met nog meer producten. Consumenten kunnen binnenkort de kwaliteit van de lucht in huis monitoren met de nieuwe IKEA Vindstyrka. Deze is voorzien van een scherm, maar kan ook gevolgd worden via de app van het bedrijf.

Met Vindstyrka krijg je inzicht in de luchtkwaliteit, met bijvoorbeeld of er veel fijnstof (PM) in de lucht zit. Op dit scherm wordt ook weergegeven wat de huidige temperatuur is en wat de luchtvochtigheid is. Middels drie kleuren wordt ook getoond hoe goed de luchtkwaliteit is, zodat je hier naar kunt handelen. De Vindstyrka zal vanaf april in de winkels liggen met een scherpe prijs van 39,99 euro. Een nette prijs, want bij de concurrentie betaal je doorgaans al snel een hoger bedrag voor een vergelijkbaar product.