IKEA en Sonos komen met Symfonisk-vloerlamp

Een nieuwe vloerlamp met daarin een draadloze speaker, het is de nieuwe Symfonisk vloerlamp die Sonos en IKEA samen uitbrengen. Al langere tijd brengen de twee fabrikanten gezamenlijk slimme producten uit.

Symfonisk vloerlamp

IKEA en Sonos hebben een nieuw product gerealiseerd. Het is een nieuw smart home-product in het portfolio dat vanaf januari aangeboden wordt voor een bedrag van 199 euro. Het is een product in de Symfonisk-lijn, een vloerlamp welke tevens fungeert als draadloze speaker. De vloerlamp staat op drie poten. Je kunt de lampenkappen wisselen voor eentje met een ander ontwerp, want deze worden los verkocht bij de Zweedse meubelketen. Zo is er bijvoorbeeld een lampenkap van bamboe.

Zoals je mag verwachten is de speaker van alle connectiviteitsmogelijkheden voorzien. Dit betekent dat je hem kunt verbinden met Apple AirPlay en Spotify Connect. Tevens kunnen de lampen gebruikt worden met de IKEA Home app. Ze maken verbinding via WiFi, al is er ook een ethernetaansluiting. Door de speakers te koppelen aan andere Sonos-speakers kun je een surround-effect genereren.