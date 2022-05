‘Sonos werkt aan eigen spraakassistent; concurrentie voor Google en Siri’

Volgens nieuwe berichten werkt Sonos, bekend van de speakers, aan een eigen assistent. Het gaat om een spraakassistent die gebruikt kan worden voor commando’s. De nieuwe functie moet via een update uitgerold gaan worden.

Sonos met eigen spraakassistent

Sonos is bezig met de ontwikkeling van een eigen spraakassistent, welke beschikbaar moet komen voor de gebruikers. Bronnen melden aan The Verge dat de introductie hiervan op 1 juni gepland staat. De nieuwe spraakassistent van Sonos moet de strijd aan gaan met concurrenten als Apple Siri, Google Assistent, Alexa en Echo. Het plan is dat de assistent eerst in de Verenigde Staten uitgebracht wordt, waarna deze internationaal moet verschijnen.

De nieuwe spraakassistent van Sonos zou werken met verschillende diensten zoals Apple Music, Pandora, Amazon Music en Deezer. Helaas lijkt het er niet op dat deze ook werkt met Spotify en YouTube Music. Het moet in ieder geval mogelijk zijn om het afspelen van de muziek te regelen. Onduidelijk is wat er nog meer voor mogelijkheden aangeboden gaan worden.