Slide review: een slim gordijn voor iedereen

Je gordijnen openen zonder dat je daarvoor hoeft op te staan? Dat kan met de Slide, een compleet systeem wat elk gordijn automatisch kan openen en wij hebben hem getest! Je leest ons oordeel in deze review.

Slide review

Tegenwoordig kan je allerlei slimme apparaten in huis halen waarmee je alledaagse taakjes kunt uitvoeren zoals stofzuigen maar ook je gordijnen kan je nu slim maken! Slide heeft een systeem ontwikkeld waarmee je in een handomdraai domme gordijnen omtovert tot smart gordijnen. Laten we beginnen bij het begin; het monteren van de Slide want wie zijn huis slim wil maken moet daar wel even voor aan het werk.

Monteren van Slide

We hebben van Slide een set ontvangen met een verbeterd ophangsysteem. Koop je Slide in de winkel dan kost je dat 349 euro per gordijnrails. Met behulp van de Slide applicatie kan je aan de slag met het instellen en ophangen van je slimme gordijnsysteem. Voor het nieuwe ophangsysteem was de app nog niet bijgewerkt maar wanneer je door de eerste stappen heen bent kan je de vervolgstappen in de app gebruiken. Het fijne hiervan is dat je bij elke stap een kort filmpje kunt bekijken van de stap. Dat maakt de installatie gemakkelijker en is ook het uitlijnen van je gordijn zo uitgevoerd.

Waar je wel op moet letten is dat het apparaat gewicht toevoegt aan je gordijnrails. Heb je zware gordijnen, check dan even of de rails het gewicht kan dragen. Heb je een zwaar gordijn dan kan je ook de motorsterkte aangeven in de applicatie. Tijdens de kalibratie zie je meteen of je de motor iets harder moet laten werken. In totaal deden wij de installatie in een half uur een tweede Slide ophangen zal ongetwijfeld sneller gaan.

Zoals je op de foto’s kunt zien is het wel van belang dat je nabij het gordijn een stopcontact hebt. Al biedt het meegeleverde snoer voldoende lengte om een stopcontact te bereiken.

App & in gebruik

Als je gewend bent om het gordijn met de hand dicht te doen dan is het even wennen dat je wat meer weerstand voelt bij het sluiten. Slide neemt het overigens direct over wanneer het voelt dat je aan het gordijn trekt. Via de Slide app stel je via de slider in tot hoe ver het gordijn moet sluiten. Wil je een kiertje open laten dan kan dat. Tijdens het openen en sluiten is de motor wel hoorbaar maar zeker niet luid.

In de app heb je de mogelijkheid tot het instellen van routines zo hebben we zelf gekozen voor een zonsopgang en zonsondergang routine. Zo profiteer je ’s ochtends direct van het zonlicht en kan het gordijn direct dicht als het donker begint te worden. Maar je kunt ook het openen van de gordijnen als wekker gebruiken. Heb je liever een vast tijdstip dan is dat ook in te stellen als routine.

Vind je dat je gordijn best wat subtieler geopend mag worden dan kan je de snelheid van de motor nog aanpassen in de applicatie. Zelf vinden we de standaard snelheid goed genoeg. Voor wie graag met een gerust hart op vakantie gaat kan in de slide app de vakantiemodus activeren. Het systeem sluit de gordijnen dan op een willekeurig tijdstip. De applicatie oogt verder simpel maar werkt wel doeltreffend. Misschien het toevoegen van de tijd van zonsondergang/opkomst zou al een fijne toevoeging zijn.

Koppelen met andere platformen

Je kunt de Slide koppelen aan bijvoorbeeld je Google Assistent een fijne toevoeging als je een Nest Hub gebruikt. Wel is het even wennen dat je het juiste spraakcommando gebruikt als je de gordijnen tot een bepaald percentage wilt openen of sluiten. Heb je zelf een Domoticz systeem dan kan je de Slide ook lokaal besturen of via de API van de fabrikant.

Beoordeling

Slide levert een compleet en gebruiksvriendelijk systeem om je domme gordijnen slim te maken. De app begeleidt je door de stappen en na een half uurtje klussen hoef je nooit meer je gordijn open te doen, tenzij je zonder stroom zit natuurlijk! Het automatiseren van je gordijn is natuurlijk een luxe en daar hangt ook wel een prijskaartje aan. Wil je 349 euro per gordijnrails uitgeven dan is de Slide een plezier in de bediening en een leuke toevoeging op een steeds slimmer huis. Je koopt Slide via bijvoorbeeld Amazon.