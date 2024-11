Google Maps tip: snel een locatie of route versturen van pc naar smartphone

Wist je dat Google Maps een razendsnelle manier heeft om een locatie of route te versturen vanaf je computer? Deze kun je snel mailen naar jezelf, of juist oversturen naar een telefoon.

Snel een plaats verzenden met Google Maps

Google Maps is voor velen een onmisbare applicatie. In de auto voor het navigeren, maar ook op de fiets en te voet. Daarbij vind je in de app ook tal van andere informatie. De kaartendienst geeft je de openingstijden van de bouwmarkt in de buurt, maar ook reviews van het ene restaurantje in dat leuke centrum. Allemaal functies die je vast wel kent. Maar wist je dat Google nog meer handige eigenschappen heeft?

Gebruik je Google Maps vaak op een computer? Dan komt deze tip helemaal goed van pas. Vanaf je computer kun je via de wegversie razendsnel een plaats of een route versturen naar je smartphone, zonder ingewikkelde processen.

Stuur een locatie vanaf de pc naar je telefoon

Of je nou een Android-toestel of een iPhone hebt, deze functie werkt voor beide apparaten. Je kunt namelijk razendsnel en met één druk op de knop een locatie sturen naar je telefoon of tablet. Dit doe je via onderstaande stappen.

Ga naar de website van Google Maps Zoek een locatie op Kies hier de optie ‘Naar telefoon verzenden’ Vervolgens kun je kiezen naar welk toestel je de plaats wilt sturen. Deze verschijnt vervolgens als melding op het gekozen apparaat.

Route sturen naar je telefoon

Heb je een eigen route uitgestippeld via de website van Google Maps? Dan kun je ook die direct sturen naar je smartphone of tablet.

Dit doe je door de optie ‘Route naar je telefoon sturen’ te kiezen.

Vervolgens kies je ook hier je device en wordt deze als melding naar het toestel gestuurd.

Gebruik jij deze functie weleens in Google Maps? Wil je nog meer uit Google Maps halen? In de gerelateerde berichten onder dit bericht, vind je nog meer handige tips.