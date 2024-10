De beste apps van september 2024 (en het belangrijkste nieuws)

De zomerse dagen zijn zo’n beetje wel verleden tijd. We gaan richting de herfst. Toch willen we nog even terugblikken op de afgelopen vier weken. Wat was het belangrijkste nieuws, en wat zijn de beste apps van september?

Android in september

De maand september werd door menig fabrikant gebruikt om nieuwe toestellen aan te kondigen. Xiaomi kwam met de Xiaomi 14T-serie en de Mix Flip, bij Samsung zagen we de Galaxy S24 FE en de Galaxy Tab S10 tablets. Tevens is de Galaxy Ring nu te koop in Nederland en België. Bij Huawei ging het doek van de Huawei Watch GT 5, bij Samsung van de Galaxy Fit 3. Oppo kwam met drie nieuwe A-modellen. HMD laat je met de HMD Fusion zelf de hardware en software aanpassen.

Bekend werd dat Circle to Search naar meer toestellen zal komen. Dat zien we al terug bij de Xiaomi 14T modellen. Nothing liet haar nieuwe Nothing OS 3.0 software zien. DroidApp kon je melden dat klanten van Hollandsnieuwe vanaf nu ook 5G krijgen. Flitsmeister krijgt binnenkort een optie om tol via de app te betalen.

Spotify Daylist is een nieuwe afspeellijst die dynamisch is voor jou persoonlijk. Hierbij wordt gekeken naar je stemming en naar het moment van de dag. KPN kwam met nieuwe abonnementen voor Kids en tieners. En natuurlijk was er ook de aankondiging van Android 15. Eindelijk is er de definitieve software van de Android-versie.

Reviews

In de afgelopen vier weken zijn weer meerdere reviews online gekomen. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Vergeten

Onze rubriek ‘Vergeten’ heeft weer een paar pareltjes van smartphones en telefoons besproken.

Beste apps

Iedere maand bespreken we verschillende applicaties en toepassingen. Hieronder zetten we de beste apps van de maand september voor je neer. Welke apps zijn het vermelden waard?

Duolingo

Eindelijk is het zover. Je kunt op Android nu ook de wiskunde- en muzieklessen volgen in Duolingo, nadat deze sinds een tijd al beschikbaar waren op Apple iOS. Je kunt met deze nieuwe oefeningen aan de slag met het leren van makkelijkere en meer ingewikkelde rekensommen, maar dus ook met het leren lezen van noten en bladmuziek. Uiteraard is Duolingo ook nog steeds een taal-app en leer je hier je Duitse naamvallen, de begroetingen in het Spaans of je zinnetjes Zweeds en andere talen.

HabitKit

HabitKit is een kleine app die het leven wat makkelijker moet maken. Met deze toepassing houd je je gewoontes bij, waarbij je gemotiveerd moet blijven om te werken aan je persoonlijke doelen. Wil je minder koffie drinken, meer sporten of een andere uitdaging aangaan; met de HabitKit app kun je gemakkelijk de voortgang hiervan bijhouden. Je kunt ook statistieken en grafieken raadplegen en herinneringen van de app krijgen.

Whatsuper

Het doen van boodschappen kan aardig in de papieren lopen. De app Whatsuper verzamelt het merendeel van de supermarktaanbiedingen. Van de verschillende aanbiedingen kun je ook een boodschappenlijstje maken, zodat je voor het doen van boodschappen zoveel mogelijk geld kunt besparen.

Bonustip: DroidApp App

Altijd toegang tot het belangrijkste nieuws rondom smartphones, apps en Android? Dan mag de DroidApp App niet op je smartphone of tablet ontbreken. Desgewenst kun je de push-notificaties aanzetten, zodat je niets hoeft te misssen.