Xiaomi 14T en 14T Pro aangekondigd: meer focus op AI en camera

Nieuwe smartphones van Xiaomi zijn aangekondigd in de Duitse stad Berlijn. De fabrikant presenteert de Xiaomi 14T en de Xiaomi 14T Pro. Beide modellen worden geplaatst in het middensegment en hebben hun focus op de camera en AI.

Xiaomi 14T aangekondigd

Met de nieuwe Xiaomi 14T en Xiaomi 14T Pro belooft de Chinese fabrikant nog betere nachtfotografie en geavanceerde functies voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Maar er is meer te melden over de smartphones.

De Xiaomi 14T en 14T Pro zijn beide uitgerust met een 6,67-inch AMOLED-scherm dat een verversingssnelheid van 144Hz biedt voor vloeiende weergave. Een belangrijke verbetering ten opzichte van hun voorgangers is de verhoogde maximale helderheid tot 4.000 nits, wat zorgt voor betere leesbaarheid in fel licht. Beide modellen zijn water- en stofbestendig met een IP68-classificatie. De Xiaomi 14T Pro heeft een licht gebogen achterkant, terwijl de Xiaomi 14T een plat ontwerp behoudt.

Bij de de Xiaomi 14T Pro maakt gebruik van de MediaTek Dimensity 9300+ chipset, met een kloksnelheid van 3,4GHz en een Immortalis-G720 MC12 GPU. Deze configuratie zorgt voor sterke prestaties, vooral bij intensieve taken zoals gaming en AI-toepassingen. Het toestel is beschikbaar met 12GB of 16GB RAM. De reguliere Xiaomi 14T draait op de Dimensity 8300-Ultra chipset, die minder krachtig is, maar nog steeds voldoende prestaties levert voor dagelijks gebruik. Deze versie is uitgerust met 12GB RAM.

Opvallend is verder dat de toestellen met Google Gemini komen, en er ook Circle to Search is. Hiermee zoek je razendsnel naar datgene wat je op het scherm ziet, door het te omcirkelen. Eerder was deze functie alleen voor de Samsung modellen en Google Pixel beschikbaar.

Camera

Xiaomi geeft de 14T Pro heeft een drievoudig camerasysteem met een 50MP hoofdsensor die betere prestaties levert in omstandigheden met weinig licht. Aanvullend heeft het toestel een 50MP zoomcamera met een 60mm lens en een 12MP ultragroothoeklens. De Xiaomi 14T heeft ook een drievoudig camerasysteem, met een 50MP hoofdcamera en een iets kortere 50mm zoomlens.

Beide toestellen hebben een 5.000 mAh-batterij. De Xiaomi 14T Pro ondersteunt 120W bekabeld opladen en biedt ook 50W draadloos opladen. De Xiaomi 14T heeft 67W bekabeld opladen, maar ondersteunt geen draadloos opladen.

De Xiaomi 14T komt op de markt met een vanafprijs van €649 voor het model met 12GB RAM en 256GB opslag. De Xiaomi 14T Pro heeft een startprijs van €899 voor de versie van 12GB+512GB. Beide modellen zijn beschikbaar in verschillende kleuren, waaronder Titan Gray, Titan Blue en Titan Black.