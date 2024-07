Xiaomi presenteert Mix Fold 4 en Mix Flip foldables

Het portfolio van Xiaomi is uitgebreid met twee nieuwe foldables. Het zijn de Mix Fold 4 en de Mix Flip. Beide telefoons komen met verschillende verbeteringen en opties.

Nieuwe foldables van Xiaomi

We kennen Xiaomi als een fabrikant met een enorm portfolio. Nu wordt dit uitgebreid met twee nieuwe foldables. Het zijn de Xiaomi Mix Flip en Xiaomi Mix Fold 4. Als eerst komen de smartphones uit in China. Informatie over een eventuele komst naar Nederland worden niet gedeeld. Helemaal sluiten we het niet uit, aangezien andere merken zoals Samsung en OnePlus hun foldables ook al uitbrengen in Nederland. Samsung kwam onlangs met de Galaxy Z Fold 6 en Flip 6.

Xiaomi Mix Fold 4

Allereerst is er de Xiaomi Mix Fold 4. Deze open je als een boek en is dichtgeklapt 9,47 millimeter dik, opengeklapt 4,59 millimeter. Het toestel kent een curved frame van aluminium. Aan de voorzijde is een 6,56 inch OLED-scherm met Full-HD+ resolutie en 1-120Hz adaptieve verversingssnelheid. Binnenin vind je het 7,98 inch grote OLED-scherm met eveneens de variabele verversingssnelheid en Full-HD+ resolutie.

In beide schermen zit een 20 megapixel front-camera. Achterop zitten vier camera’s. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera met f/1.7 als diafragma en optische beeldstabilisatie. Er is verder een 50MP portretlens met 2x zoom, een 10MP periscooplens met 5x zoom en nog een 12 megapixel groothoeklens. De Xiaomi Mix Fold 4 is voorzien van een Snapdragon 8 Gen 3 chipset, samen met maximaal 16GB RAM en 1TB opslagruimte.

De 5100 mAh accu kan met 67W bekabeld opgeladen worden, of 50W draadloos. De Mix Fold 4 komt met Android 14 en de HyperOS skin, De prijs van het toestel begint bij omgerekend 1140 euro, exclusief belastingen.

Xiaomi Mix Flip

Voor het eerst heeft Xiaomi ook een smartphone in de oude vertrouwde clamshell-vorm. Het scherm aan de voorzijde meet 4,01 inch en spreekt over het All Around Liquid scherm. Hiermee moet het mogelijk zijn om apps en widgets te openen.

Intern is er een 6,86 inch 120Hz OLED-scherm. Er is verder een Snapdragon 8 Gen 3 chipset, maximaal 16GB RAM en 1TB opslag. In het coverscherm zitten twee 50MP front-camera’s, een normale lens en een telelens met 2x zoom. Een groothoeklens is dus niet aanwezig. Xiaomi levert de Xiaomi Mix Flip met een 4780 mAh batterij met 67W snelladen. Omgerekend start de prijs bij 760 euro, exclusief belastingen.