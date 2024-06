Xiaomi Redmi 13 gepresenteerd: 4G-smartphone voor weinig geld

Een nieuwe smartphone van Xiaomi is aangekondigd. We maken kennis met de nieuwe Xiaomi Redmi 13. De smartphone biedt veel pixels voor een lage prijs aan. Daarbij heeft de telefoon ook een grote accucapaciteit.

Xiaomi Redmi 13

De nieuwe Redmi 13 is aangekondigd door Xiaomi. Hiermee komt het merk opnieuw met een mid-end smartphone, waar het bedrijf eerder al met de Redmi Note 13 modellen kwam. Met de Xiaomi Redmi 13 wil het merk veel voor weinig bieden. Er is een 6,79 inch 90Hz Full-HD+ scherm, 6 of 8GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB of 256GB. Xiaomi voorziet de telefoon van een sleuf voor een geheugenkaart, waarmee je het geheugen uit kunt breiden met 1TB extra.

Aan boord is een 5030 mAh batterij. Deze kun je met 33W laden. Het volledig opladen duurt hiermee net wat langer dan een uurtje. Verder heeft de Xiaomi Redmi 13 een 108 megapixel hoofdcamera, een Samsung ISOCELL HM6 1/1.67 inch sensor met 9-in-1 pixel binning. Dit moet zorgen voor mooie foto’s, ook in omgevingen met weinig licht. Voorop zit een 13 megapixel front-camera. De processor is een MediaTek Helio G90 octa-core processor. Over Android zit de nieuwste HyperOS-softwareversie.

Handig aan de Redmi 13 is de aanwezigheid van een LED-lampje achterop die kan oplichten bij nieuwe meldingen. Tevens is er een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, en vind je een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De smartphone heeft een adviesprijs van 179,90 euro. Hij komt beschikbaar ‘over een aantal weken’, maar een concrete datum wordt niet genoemd.