Android 14 vindt zijn weg naar Xiaomi Redmi Note 13-serie

De Xiaomi Redmi Note 13-serie wordt door de fabrikant bijgewerkt naar Android 14. Bovenop de nieuwe Android-versie wordt ook Hyper OS uitgerold naar de devices. Daarbij wordt ook een nieuwe beveiligingspatch doorgevoerd.

Xiaomi Redmi Note 13-serie krijgt Android 14

We krijgen nieuws van DroidApp-lezer Bert door over de Redmi Note 13. De smartphone van hem wordt bijgewerkt naar Android 14. Samen met deze nieuwe Android-versie, krijgen gebruikers ook direct HyperOS, de nieuwe skin van de fabrikant. Hierbij wordt ook beveiligingsupdate mei doorgevoerd, waardoor de smartphones weer helemaal bij de tijd zijn.

De update naar HyperOS werd eerder al voor de Redmi Note 12 Pro uitgerold. Opvallend genoeg werd het slechts 1,5 jaar oude toestel daarbij enkel met HyperOS bijgewerkt maar bleef het toestel op Android 13 draaien. Nu vindt de update dus wel zijn weg naar de Redmi Note 13, maar is het onduidelijk voor welke toestellen verder hier de update krijgen. De Redmi Note 13-serie bestaat namelijk uit vele toestellen, van Pro, Pro+ tot aan 4G- en 5G-modellen. De kans is daarmee zeker aanwezig dat de update inmiddels ook de andere toestellen bereikt. Echter is Xiaomi erg vaag over updates, dus moeten we het hier doen met de kennis en informatie die we nu hebben.

HyperOS brengt verschillende verbeteringen voor de interface. Onder andere het vergrendelscherm biedt meer mogelijkheden. Zo kun je meer stijlen kiezen en bijvoorbeeld de opmaak aanpassen naar eigen wens. Tevens zijn er verschillende AI-tools beschikbaar en meer opties. Lees voor meer informatie dit artikel over de HyperOS update. De update voor de Redmi Note 13 heeft een grootte van 4,5GB.