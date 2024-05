Poco F6 en F6 Pro aangekondigd: nieuwe vlaggenschepen

Xiaomi-dochter Poco heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. We maken nu kennis met de Poco F6 en de Poco F6 Pro. De vlaggenschip-modellen moeten zich onderscheiden met kracht en met snelheid.

Poco F6-serie aangekondigd

Twee toestellen zijn toegevoegd aan het portfolio van Poco. De Xiaomi-dochter presenteert de Poco F6 en de Poco F6 Pro. Allereerst het Pro-model, dat is volgens de fabrikant een allround-device met een Snapdragon 8 Gen 2 chipset. De smartphone biedt een 6,67 inch QHD+ beeldscherm met 120Hz verversingssnelheid.

De Poco F6 Pro krijgt het HyperOS systeem mee van Xiaomi en beschikt over een 5000 mAh accu met razendsnel opladen van 120Hz. Hiermee duurt het opladen slechts 19 minuten. De telefoon komt op de markt met een 50 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens, 2 megapixel macrolens en een 16 megapixel front-camera. De hoofdcamera moet beter presteren in omgevingen met weinig licht.

Bij de Poco F6 krijg je een Snapdragon 8s Gen 3 chipset. Er is een 6,67 inch OLED-scherm, een 20 megapixel front-camera en 50MP + 8MP groothoek aan de achterzijde. De 5000 mAh batterij kun je met 90W opladen. Draadloos laden is bij beide modellen niet mogelijk.

Verkrijgbaarheid

Poco brengt de Poco F6 Pro uit in zwart en wit, met 12GB + 256GB/512GB en 16GB + 1TB. De prijs start bij 579,99 euro. De Poco F6 is er in zwart, groen en titanium en komt in de configuraties 8GB + 256GB en 12GB + 512GB. Over het updatebeleid doet de fabrikant nog steeds geen enkele uitspraak en dus is het onduidelijk hoe lang de telefoon updates krijgen.