Poco betreedt middensegment met nieuwe Poco M6 Pro, X6 en X6 Pro

Het middensegment wordt uitgebreid met nieuwe toestellen van Xiaomi-dochtermerk Poco. Het bedrijf presenteert de Poco M6 Pro, X6 en X6 Pro voor de Europese markt.

Poco brengt nieuwe toestellen uit

Met drie nieuwe toestellen wil Xiaomi-dochter Poco zijn pijlen richten op de zogenoemde ‘Gen Z’; dit doet het merk met de Poco M6 Pro, de Poco X6 en Poco X6 Pro. Hierbij beginnen de prijzen van de Poco X6 bij 299,90 euro, die van het Pro model bij 349,90 euro en de Poco M6 Pro begint met een prijskaartje van 229,90 euro. Daarbij zijn de drie toestellen voorzien van het nieuwe Hyper OS, maar wordt niks gezegd over de aanwezige Android-versie.

Poco X6

Allereerst de Poco X6. Die smartphone is uitgerust met de Snapdragon 7s Gen 2 chipset en is bedoeld voor degenen die een krachtige smartphone willen met een goede camera. De smartphone biedt een 64 megapixel OIS hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. Er is een 6,67 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Ook kun je de 5100 mAh batterij met 67W snelladen. De telefoon heeft een IP54-certificering.

Poco X6 Pro

Het Pro-model, de Poco X6 Pro is een smartphone die is voorzien van een MediaTek Dimensity 8300 Ultra processor. Een snelle octa-core chipset die voor het nodige werk moet gaan zorgen. De smartphone krijgt een 6,67 inch AMOLED-scherm, dezelfde camera als de X6 en een 5000 mAh batterij met 67W lader.

Poco M6 Pro

De Poco M6 Pro is het derde toestel uit de serie, voorzien van 4G-ondersteuning, waar de andere modellen 5G bieden. De smartphone biedt een Helio G99 Ultra chipset, een 6,67 inch Full-HD+ AMOLED_scherm en een 5000 mAh batterij met 67W laden. De telefoon maakt foto’s met dezelfde camera als de andere twee modellen.

De nieuwe toestellen zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Amazon.

