Poco C65 aangekondigd: betaalbare smartphone voor 150 euro

Een nieuwe smartphone is toegevoegd aan het portfolio van Poco. Het (voormalige) dochtermerk van Xiaomi heeft de Poco C65 aangekondigd. Deze betaalbare telefoon zullen we ook terug gaan zien in Nederland, waar deze verkocht zal worden voor 150 euro.

Poco C65 naar Nederland

We zien een nieuwe smartphone van Poco, welke ook uitgebracht zal worden in Nederland. Het merk viert dit jaar zijn vijfde verjaardag en richt zich op klanten die op zoek zijn naar een betaalbare smartphone. Die gedachten zien we dan ook terug bij de Poco C65.

De Poco C65 is een smartphone met een 6,74 inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. De smartphone wordt geleverd met een 5000 mAh batterij, welke je kunt opladen met een 18W lader. Aan boord zien we een MediaTek Helio G85 octa-core processor met 6/8GB en 128GB of 256GB opslagruimte, dat uitgebreid kan worden met een geheugenkaart van maximaal 1TB.

Poco levert de Poco C65 met een 50 megapixel hoofdcamera en een 2 megapixel macrolens. Er is ook een 8 megapixel front-camera aanwezig. Poco levert het toestel met 4G-ondersteuning en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. De vingerafdrukscanner bevindt zich aan de zijkant. Ook biedt de Poco C65 NFC en natuurlijk WiFi en Bluetooth.

Vanaf 20 november is de Poco C65 verkrijgbaar vanaf 149,90 euro. Voor 169,90 heb je de variant met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Een 10W lader wordt meegeleverd bij het toestel.