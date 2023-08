Poco M6 Pro verschijnt in renders

De nieuwe telefoon van Poco is verschenen in het geruchtencircuit. Het is de Poco M6 Pro waarvan we nu meer te zien krijgen. De smartphone van het Chinese merk komt in het nieuws met renders en de mogelijke specificaties.

Poco M6 Pro

De nieuwe Poco M6 Pro zal binnenkort officieel aangekondigd worden door het merk, maar nu krijgen we de eerste details vast te horen, en te zien. De telefoon zal de huidige Poco M5-serie opvolgen. Op de foto’s zien we een smartphone in een groene kleur. Duidelijk is ook dat het toestel eveneens in het zwart uitgebracht zal worden door Poco.

De verwachting is dat de Poco M6 Pro een rebranding is van de eerder aangekondigde Xiaomi Redmi 12 5G. Deze smartphone is voorzien van een 6,8 inch Full-HD+ LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Daarbij wordt de smartphone aangedreven door een Snapdragon 4 Gen 2 processor en is er een dubbele camera met 50MP hoofdlens en een 2 megapixel macrolens. We verwachten verder een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, een infraroodpoort en natuurlijk een USB-C aansluiting.

We verwachten volgende week de aankondiging van de Poco M6 Pro voor India. Wanneer de smartphone vervolgens de overtocht maakt naar Europa is niet bekend.