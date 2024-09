Duolingo brengt wiskunde- en muzieklessen eindelijk naar Android

Een langere tijd nadat Duolingo de wiskundelessen en muzieklessen uitbracht voor iOS, is het nu tijd dat je deze op Android kunt doen. Hiermee worden de opties verder uitgebreid om je kennis nog verder uit te breiden.

Duolingo breidt lessen uit

Duolingo staat bekend als een applicatie waarmee je je talenkennis uit kunt breiden. Een cursus Spaans, een lesje Zweeds of toch even de Duitse naamvallen oefenen, het is allemaal mogelijk met deze app. En nog leuker; grotendeels is de app nog gratis ook. Nu worden voor Android de mogelijkheden verder uitgebreid: met Math en Music.

Math is sinds november 2022 beschikbaar voor Apple iOS. Met dit onderdeel in Duolingo kun je je wiskundige kennis testen en uitbreiden. Je krijgt verschillende sommen en talloze aspecten worden behandeld. Bijvoorbeeld vermenigvuldigen, delen, de oppervlakte, meetkunde, breuken en meer onderdelen. De functie is voor zowel kinderen als volwassenen.

Met Music kun je muzieklessen volgen. Dit onderdeel werd in november vorig jaar uitgerold naar bijvoorbeeld de iPhone. Nu is ook dit onderdeel beschikbaar in Android. Duolingo Music moet je helpen met het leren lezen van noten en het bespelen van een instrument. Dit lees je allemaal stap voor stap op een speelse wijze.

De nieuwe opties Math en Music vind je vanaf nu terug in Duolingo. Hiervoor tik je op het vlaggetje in de bovenhoek, waarna je de nieuwe optie kunt kiezen.