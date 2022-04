Met de OkyDoky app maak je binnen no-time kennis met een nieuwe taal en leer je lezen, schrijven en spreken. In deze OkyDoky review zetten we een aantal verschillen en interessante features van de OkyDoky app op een rijtje.

Een taal leren met OkyDoky

Er zijn tal van applicaties waarmee je kennis kunt maken met nieuwe talen. Of je jezelf nu een beetje verstaanbaar wilt maken op vakantie of gewoon eens iets nieuws proberen met OkyDoky kan je praktische zinnen leren te begrijpen en spreken. In OkyDoky vinden we een ruime selectie van maarliefst 27 talen en 26 van deze talen kan je vanuit het Nederlands gebruiken! Ideaal als je oefeningen in het Engels, Duits of Frans wilt doen.

Je bepaalt in OkyDoky zelf wat je wilt leren en zit daarmee minder vast aan een structuur zoals bijvoorbeeld bij Duolingo het geval is. Of je dat prettig vindt is voor iedereen anders, het kan in ieder geval een prettige afwisseling zijn.

Taalopdrachten in OkyDoky

Opdrachten in OkyDoky zijn afwisselend waarbij je soms zelf zinnen moet vormen, of letters bij elkaar zoekt om tot het juiste woord te komen. Maar ook luisteropdrachten waarbij je aangeeft wat de man of vrouw heeft gezegd. Doordat je de uitspraak zowel door een vrouwelijke stem als mannelijke stem hoort, hoor je ook verschillen in uitspraak. Ook zijn er opdrachten waarbij je een soort chatgesprek voert en je de juiste woorden moet kiezen.

Naast de opdrachten kan je ook deelnemen aan het klassement om je voortgang te delen met vrienden of familie die ook een taal willen leren! Je ziet bijvoorbeeld wie de meeste nieuwe woorden heeft geleerd deze week en op je eigen profiel pagina zie je ook in één oogopslag je eigen voortgang. Omdat je niet zoals bij Duolingo in een select groepje met andere mensen strijdt om de nummer één positie zie je van iedereen op het platform wat hij of zij heeft behaald.

Accounts en het Plus-account

Er zijn binnen OkyDoky wel een aantal restricties voor gratis accounts, zoals een tijdlimiet waarin je de app dagelijks kunt gebruiken. De gratis versie geeft je in elk geval een goede indruk. Je kunt altijd besluiten om een Plus-account te nemen met ongelimiteerde toegang. Maar met een gratis account heb je evengoed de mogelijkheid om voor wat afwisseling te zorgen in het leren van een nieuwe taal. Heb je je smartphone even niet bij je dan kan je OkyDoky ook op je computer of tablet gebruiken.