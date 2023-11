Duolingo Music beschikbaar: laat je vanaf nu muzieklessen volgen

Niet alleen voor talen kun je Duolingo gebruiken. De applicatie laat je vanaf nu ook muzieklessen volgen. Er is wel een grote maar.

Duolingo met muzieklessen

Denk je aan Duolingo, dan denk je aan het leren van een nieuwe taal. Aan de slag met je Spaans, Zweeds, Frans of juist een heel andere taal, het is allemaal mogelijk met de gratis app. Velen volgen dagelijks de lessen voor het leren van de nieuwe taal. Eerder werd Duolingo Math al aangekondigd, waarbij je je wiskunde naar een hoger niveau kunt tillen. Nu is er Duolingo Music.

Met Duolingo Music kun je bladmuziek leren lezen en een begin maken met het bespelen van een instrument. Stap voor stap word je meegenomen in de lessen die te maken hebben met muziek en instrumenten. Noten leren lezen en op die manier ook bespelen behoort tot de lessen die Duolingo Music aanbiedt.

In plaats van lange video’s te kijken, leer je op speelse wijze alles wat met muziek te maken heeft. Je krijgt spelachtige oefeningen en stap vor stap leer je zowel de notenbalk te lezen als de plaatsen op bijvoorbeeld de piano. Oefeningen met spelen, lezen en luisteren worden gecombineerd.

Duolingo Music laat je specifiek aan de slag gaan met het ritme, nootnamen en waar de noten zich bevinden, hoe je geluiden samenvoegt om een bekend liedje te spelen, hoe je muziek leest en ‘vertaalt’ naar wat je ziet of hoort en hoe je je oren kunt trainen om noten en verschillende geluiden te onderscheiden, zoals hoge en lage noten. Op dit moment zijn de oefeningen gericht op een pianotoetsenbord. De oefeningen die je met Duolingo Music doet, tellen mee in je streak en de XP die je verzamelt.

Vanaf nu kun je Duolingo Music gebruiken. Echter is deze net als Duolingo Math alleen beschikbaar voor Apple iOS en is het onduidelijk wanneer Android aan de beurt is.