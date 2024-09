Android 15 officieel aangekondigd: dit is er nieuw

Eindelijk is het zover. Android 15 is officieel aangekondigd door Google. In de komende weken zijn de Pixel-toestellen de eerste die de update krijgen. Maar wat brengt deze nieuwe update? Allereerst in ieder geval een nieuwe mascotte.

Android 15 aangekondigd

Google heeft Android 15 aangekondigd. De nieuwe update voor het Android-besturingssysteem brengt een reeks verbeteringen en optimalisaties met zich mee, en de eerste toestellen zullen in de komende weken de update aangeboden krijgen. Dave Burke van Google deelt in ieder geval alvast de foto hieronder. Het is de nieuwe mascotte bij het Google complex in Californië.

Android 15 liet even op zich wachten. In de afgelopen tijd zijn wel verschillende testversies uitgebracht voor de Pixel-modellen. Daarbij heeft Google diverse nieuwe functies en verbeteringen doorgevoerd, om zo een stabiel mogelijke Android-versie uit te brengen.

De nieuwe versie is voorzien van nieuwe animaties, je kunt aangeven dat er maximaal tot 80 procent opgeladen wordt en Gboard krijgt verschillende verbeteringen. Ook kun je in Chrome nog sneller inloggen bij een inlogscherm. We zien verder widgets op het vergrendelscherm, een nieuwe private space en een photo picker met offline en online foto’s, maar ook verbeteringen op het gebied van privacy en prestaties.

Hoewel Android 15 nu officieel is gepresenteerd, moet er nog wel even gewacht worden op de definitieve update. Pas ‘in de komende weken’ zal Android 15 beschikbaar komen voor de Pixel-toestellen. Vermoedelijk zullen andere fabrikanten ook snel volgen, zo verwachten we de update ook binnen afzienbare tijd voor toestellen van Samsung.