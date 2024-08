Android 15 QPR1 Beta 1 uitgebracht: dit is er nieuw

Een nieuwe testversie van Android 15 is uitgebracht door Google. In Android 15 QPR1 Beta 1 zien we een reeks verbeteringen en nieuwe functies die we terug zullen gaan zien in de definitieve versie.

Android 15 QPR1 Beta 1

Aan Android 15 wordt door Google nog steeds gesleuteld. Nu wordt Android 15 QPR1 Beta 1 uitgebracht voor de Pixel-modellen, voor de Pixel 6 en nieuwer. Maar welke nieuwe functies worden toegevoegd aan deze nieuwe testversie?

Er zijn verschillende nieuwe animaties toegevoegd. Waaronder bij het gebruik van het toetsenbord, maar ook wanneer de tegel in de snelle instellingen wordt ingedrukt. Er is door Google ook gewerkt aan een nieuwe laadindicator die verschijnt tijdens het opladen. Verder is Android 15 QPR1 Beta 1 uitgerust met extra instellingen voor een extern beeldscherm en er is een nieuwe manier voor schermopname (de videoversie van de screenshot).

(foto via 9to5Google)

Google zorgt ervoor dat de ‘At a Glance’ en ‘Weer’ widgets automatisch linken naar de nieuwe Pixel Weer-app.

Android 15 QPR1 Beta 1 is voor alle Pixels beschikbaar vanaf de Pixel 6, behalve de Pixel 9-serie. De Pixel 9-modellen krijgen eerst een nieuwe bètaversie, Android 15 Beta 4.2. Wil je de nieuwe testversie gebruiken, dan dien je je aan te melden voor het bètaprogramma.