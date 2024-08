Android 15 Beta 4.2 verschenen: dit is er nieuw

Een nieuwe testversie van Android 15 is verschenen. Na al het nieuws over de nieuwe Pixel-producten, is ook Android 15 Beta 4.2 nog uitgebracht.

Android 15 Beta 4.2

Google heeft een dag vol aankondigingen achter de rug. We zagen de nieuwe Pixel 9-serie, de Pixel Buds Pro 2 en ook de Pixel Watch 3 kregen we te zien. Naast nieuwe hardware is er nu ook nieuwe software van Google. Een nieuwe bètaversie van Android 15 is uitgebracht, die beschikbaar komt voor de bètatesters. We zien in Android 15 Beta 4.2 vooral een hoop bugfixes terug.

Changelog

De changelog met alle verbeteringen en vernieuwingen hebben we hieronder voor je neergezet.

Fixed an issue where some devices were delayed in waking up.

Fixed an issue where a gray transparent bar was appearing when using the camera.

Fixed a camera issue that was causing low frame rates.

Fixed a camera issue that was causing a crash when changing zoom values.

Fixed an issue with camera saturation.

Fixed an issue that was causing the UI to flicker.

Fixed an issue that was causing the YouTube app to crash.

