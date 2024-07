Android 15 Beta 4 is laatst geplande update; dit is er nieuw

Google heeft een nieuwe testversie van Android 15 gepubliceerd. Met Android 15 Beta 4 worden verschillende verbeteringen doorgevoerd. Het is tevens de laatst geplande update van Android 15, voor het verchijnen van de definitieve versie.

Android 15 Beta 4

Een nieuwe testversie van Android 15 is uitgebracht. Gebruikers die deel uitmaken van het bètaprogramma, krijgen Android 15 Beta 4 aangeboden. Met deze versie heeft Google de feedback doorgevoerd die het heeft gekregen over eerdere versies. Tevens zal dit volgens het bedrijf de laatst geplande update zijn voordat later dit jaar de definitieve versie van Android 15 verschijnt. Wel kunnen in de komende tijd nog kleine subupdates uitgebracht worden, zoals een versie 4.1.

Google heeft onder andere een functie toegevoegd, waarbij je aan kunt geven dat je je Pixel voor maximaal 80 procent wilt opladen. Hiermee slijt de batterij minder. Het is een functie die nog niet beschikbaar is voor gebruikers, maar wel aanwezig is in de code. Er is een overzicht gepubliceerd met de zaken die verbeterd zijn, maar ook met de bugs die nu nog bekend zijn. Die hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog Android 15 Beta 4

Door ontwikkelaars gerapporteerde problemen

Er is een probleem met het contrast opgelost waardoor sommige elementen in de tegels van Snelle instellingen moeilijk leesbaar waren. ( Probleem #340944691 )

Er is een probleem opgelost waarbij in zeldzame gevallen sommige Pixel-apparaten vastliepen in een niet-opstartbare status als het apparaat kort na de installatie van een OTA-systeemupdate naar de fabrieksinstellingen werd teruggezet. ( Probleem #349860641 , Probleem #349978813 )

Andere opgeloste problemen

Er is een probleem opgelost waarbij een Android Virtual Device (AVD) met een Android 15-systeemkopie soms niet werd gestart als de AVD in de ingesloten modus werd gestart.

Er is een probleem opgelost waardoor app-meldingsinstellingen soms niet werden hersteld bij het herstellen van een apparaat vanuit een back-up.

Er is een probleem opgelost voor Pixel Fold-apparaten waarbij een gebruiker de registratie voor gezichtsontgrendeling niet kon voortzetten als het apparaat tijdens het proces werd opgevouwen of uitgevouwen.

Er zijn diverse andere problemen opgelost die van invloed waren op de stabiliteit van het systeem, de connectiviteit, de prestaties, de bruikbaarheid en de camera.

Problemen met Bluetooth opgelost

Er is een bug opgelost waardoor de app Digitale Autosleutel geen scans met lage latentie kon uitvoeren wanneer deze op de voorgrond werd uitgevoerd.

Er is een oplossing gemaakt om aangepaste UUID’s te gebruiken in plaats van de standaard HOGP-service-UUID in de Android-headtrackingservice.

Gebruik head-tracking codec-mogelijkheden om transportondersteuning in LE Audio-stack te detecteren.

Er is een oplossing gemaakt om te voorkomen dat Bluetooth-koppelingsverzoeken direct worden afgewezen wanneer er een mismatch is tussen het door de API voorgestelde transport en het transport dat door de Bluetooth-stack wordt waargenomen. Hierdoor kunnen de slagingspercentages van koppelingen mogelijk worden verbeterd.

Bekende problemen:

Android-platform

Wanneer een app-venster overgaat naar de Picture-in-Picture (PiP)-modus, verdwijnt het PiP-venster als het apparaat wordt gedraaid voordat de PiP-overgang is voltooid.

Er wordt een foutpagina weergegeven wanneer u een account toevoegt tijdens de apparaatinstallatie.

Android Studio en hulpmiddelen

Het Android 15 preview API-niveau (VanillaIceCream) wordt niet weergegeven in het venster Preview-configuratie.

In sommige gevallen wordt bij het controleren op updates in Android Studio de nieuwste versie van de Android SDK Build-Tools, inclusief de Android 15 preview SDK, niet aangeboden.

Bij het configureren van een nieuw project in Android Studio wordt de Android 15 preview SDK-versie niet weergegeven in de vervolgkeuzemenu’s Doel-SDK-versie en Minimale SDK-versie.

Soms kan een Android Virtual Device (AVD) dat gebruikmaakt van een Android 15-systeemkopie niet worden gestart als de AVD in de ingesloten modus wordt gestart.

Een probleem met de Android-emulator zorgt er soms voor dat een app niet opnieuw kan worden geïmplementeerd op een Android Virtual Device (AVD) nadat de AVD is gesloten.

Een probleem met de Android-emulator zorgt ervoor dat de snelkoppeling voor toegankelijkheid van het hoortoestel meerdere vensters met instellingen-apps opent.

Door een probleem met de Android-emulator knippert het meldingsvenster terwijl u een direct antwoord typt.

Een probleem met de Android-emulator zorgt er soms voor dat authenticatiestromen in apps mislukken en het bericht ‘Google Play-services blijven stoppen’ wordt weergegeven.

Een probleem met de Android-emulator zorgt ervoor dat Simpleperf crasht bij het uitvoeren van een CPU-profiel.

Er is een probleem met de Android-emulator waardoor de talen die in de systeemtaalinstellingen staan ​​vermeld, onjuiste tekens weergeven.

Een probleem met de Android-emulator zorgt er soms voor dat de QR-codescanner het bericht ‘Er is iets misgegaan’ weergeeft en niet kan worden gestart.

Een probleem met Android Studio zorgt ervoor dat Apparaatbeheer tijdelijk stopt met het weergeven van de waarschuwingsberichten ‘Ontbrekende systeemkopie…’ nadat een SDK-platform is toegevoegd of verwijderd met behulp van SDK Manager.

Een probleem met de Android-emulator zorgt er in sommige gevallen voor dat de Google Discover-feed niet kan worden geladen.

