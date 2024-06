Android 15 Beta 3 uitgebracht: dit is er nieuw

Een nieuwe testversie van Android 15 is aangekondigd. Het bedrijf komt met Android 15 Beta 3. Deze nieuwe versie wordt vanaf nu verspreid voor de Pixel-modellen. Welke verbeteringen brengt de update met zich mee?

Android 15 Beta 3

De nieuwe bètaversie van Android 15 staat klaar. De nieuwste versie die nu beschikbaar is, is Android 15 Beta 3. Met de komst van API niveau 35 worden verschillende verbeteringen doorgevoerd in de platformstabiliteit en in het systeem. De definitieve versie van Android 15 verwachten we in het najaar van 2024. Tot die tijd verschijnen er dus verschillende testversies. Een verbetering is dat Google je nog sneller in laat loggen met Chrome. Voortaan kun je direct met biometrische gegevens zoals een vingerafdruk of gezicht inloggen, zonder dat je twee keer ergens moet tikken en bevestigen. De werking ervan vind je hieronder.

Negeer je deze handige functie in Chrome, dan zie je in de snelkoppelingsbalk van het Gboard toetsenbord nog suggesties om alsnog eventueel snel de inloggegevens in te vullen. Handig als je per ongeluk het snelle scherm hebt afgesloten.

Nieuw zijn verder verschillende animaties die zijn toegevoegd. Ook het menu om een wallpaper in te stellen is wat veranderd. Een andere verbetering is dat je via een screensaver direct je smart home apparaten kunt bedienen.

Google brengt met Android 15 Beta 3 ook de volgende bugfixes;

Er is een probleem opgelost waarbij het uitschakelen van polling met behulp van de setDiscoveryTechnology methode polling niet uitschakelde. ( Uitgavenr. 341196917

methode polling niet uitschakelde. ( Uitgavenr. 341196917 Er is een probleem opgelost waardoor het systeemsharesheet in sommige gevallen niet kon worden geladen. ( Uitgave nr. 340936670 )

Er is een probleem opgelost waardoor de app Systeeminstellingen crashte bij het openen van schermbeveiligingsopties. ( Uitgave nr. 340917853 )

Er is een probleem opgelost dat er soms voor zorgde dat het schermontgrendelingspictogram werd weergegeven wanneer er meldingen op het scherm stonden. ( Uitgave nr. 340923963 )

Er is een probleem opgelost waardoor de beveiligingsinstellingen voor mobiele netwerken niet konden worden gewijzigd. ( Uitgave nr. 335438231 )

Andere opgeloste problemen

Er is een probleem opgelost met de Android-emulator waardoor Simpleperf crashte bij het uitvoeren van een CPU-profiel.

Bluetooth loste problemen op

Er is een probleem opgelost waarbij Bluetooth LE-scans in het systeem konden blijven bestaan ​​na een app-crash.

Een bug opgelost in verouderde Bluetooth LE-advertenties, waarbij deze AdvertisingSet.setScanResponseData niet terugkeerde ADVERTISE_FAILED_DATA_TOO_LARGE wanneer de scanresponsgegevens de limiet van 31 bytes overschreden.

niet terugkeerde wanneer de scanresponsgegevens de limiet van 31 bytes overschreden. Een bug opgelost die LE-verbindingsfouten op de GATT-server veroorzaakte door het adrestype door te geven van BluetoothGattServer.connect naar native.

De update vindt vanaf nu zijn weg naar de verschillende Pixel-modellen. Hans laat weten dat het een update is van 654MB.

