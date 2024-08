Google geeft Gemini Live-modus en Android-overlay

Google heeft haar AI-dienst Gemini voorzien van een Live-voicechat waarmee je in real time kunt spreken met Google’s chatbot. Daarnaast krijgt Gemini een overlay op Android waardoor het kan reageren op zaken die de gebruiker op het scherm ziet.

Praat met Gemini

Via Gemini Live kan je met je stem gesprekken voeren en vragen stellen met de chatbot van Google. Ook is de functie handsfree te gebruiken, bijvoorbeeld in de auto en wanneer de smartphone vergrendeld is. Naast de mogelijkheid om te kunnen praten met de chatbot introduceert Google tien nieuwe stemmen in verschillende toonhoogtes en stijlen. Om de dienst te kunnen gebruiken moet je wel Gemini Advanced-abonnee zijn en de Engelstalige assistent gebruiken. De functie komt later nog naar iOS en in meer talen beschikbaar, wanneer het Nederlands aan de beurt is, is niet bekend.

Een contextuele Android-overlay moet er in ieder geval voor zorgen dat de chatbot een beter antwoord kan geven op je vragen. Deze functie komt beschikbaar voor geselecteerde telefoons en in bepaalde talen en landen, verwacht wordt dat in elk geval de Pixel 9-serie hier onder zal vallen. Met een ondersteund toestel kan je via de Hey Google-functie of door de assistent te activeren middels de aan-uitknop toegang krijgen tot Gemini.

Google zegt dat dan een optie ‘Ask about this screen’ zichtbaar wordt waarmee je informatie kunt vragen over wat je ziet. Ook kan het afbeeldingen genereren en bijvoorbeeld toevoegen in een e-mail in de Gmail-app. In de komende maanden wil Google de ondersteuning verder uitbreiden naar Google Home, Telefoon (dialer) en de Berichten-app.