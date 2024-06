Google Gemini app vanaf nu beschikbaar in Nederland en België

Een nieuwe applicatie van Google is vanaf nu te downloaden in Nederland en België. Het is de Gemini app, vernoemd naar de AI-tool van het bedrijf. Met dit nieuws wordt ook de Nederlandse taal ondersteund.

Gemini app beschikbaar

Vanaf vandaag kun je de Gemini app van Google downloaden in Nederland en België. Hierbij wordt ook de Nederlandse taal ondersteund. Eerder verscheen de applicatie al in verschillende andere regio’s. Met de Gemini app heb je direct toegang tot de AI-tool van Google. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een vraag te stellen. Google geeft als voorbeeld dat je Gemini kunt vragen hoe je een lekke band kunt vervangen. Hiervoor kun je een foto toevoegen aan de vraag. De AI-tool kan je ook helpen met tal van andere vragen of instructies. Het kan bijvoorbeeld hulp bieden bij het schrijven van een bedankbriefje.

Google’s Gemini app kan ingesteld worden als vervanger voor de Google Assistent. Deze verschijnt doorgaans standaard wanneer de aan-uitknop ingedrukt wordt, of wanneer je het commando ‘Hey Google’ gebruikt. Verschillende opties, zoals het instellen van een reminder of een timer, wordt ook toegevoegd aan Gemini, zodat je volwaardige vervanger hebt voor de Google Assistent..

In de toekomst zal de functionaliteit verder uitgebreid worden, zo belooft Google. Vanaf vandaag is de app voor Android beschikbaar, in de komende weken zal de Google-app op iOS uitgebreid worden met Gemini. De Android-app kun je via onderstaande button downloaden uit de Google Play Store.