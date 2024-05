Google Zoeken krijgt Gemini-integratie: dit is AI Overview

Google brengt haar AI-assistent naar steeds meer Google-diensten. Dat is nu ook het geval met de zoekmachine zelf. We maken vandaag kennis met AI Overview, een nieuwe functie die je terug gaat zien in Google Zoeken.

Google Zoeken wordt uitgebreid met Gemini

De integratie van AI-tool Gemini zal ook zijn weg vinden naar Google Zoeken. Dit is duidelijk geworden uit een aankondiging tijdens Google I/O. In de zoekmachine van het bedrijf zullen we onder andere kennis gaan maken met AI Overview. Hierbij krijg je direct antwoord op je vragen en kan de tool verschillende ‘kaarten’ voorschotelen met extra informatie.



Een van de demonstraties tijdens het evenement betrof het zoeken naar nabijgelegen yoga- of pilatesstudio’s. Met behulp van Gemini AI kon Google relevante resultaten filteren en hoog gewaardeerde studio’s binnen een loopafstand van 30 minuten van de gebruiker te zoeken. Dit voorbeeld illustreert de capaciteit van de nieuwe functies om complexe zoekopdrachten te begrijpen en te vertalen naar bruikbare resultaten.

Een ander opmerkelijk aspect van de update is de introductie van nieuwe functionaliteiten voor het plannen van maaltijden, reizen en evenementen. Tijdens de livestream werd een demonstratie gegeven van maaltijdplanning, waarbij Gemini AI negen eenvoudig te bereiden maaltijden organiseerde en een link bood om het plan te exporteren. Hoewel de details van de geëxporteerde informatie niet werden getoond, hintte Reid naar toekomstige mogelijkheden, zoals het automatisch vullen van een winkelwagentje met benodigde ingrediënten voor maaltijden.

Het is belangrijk op te merken dat deze updates momenteel beperkt zijn tot Amerikaans-Engelse gebruikers en regiogebonden zijn voor de Verenigde Staten. Desondanks bieden deze nieuwe functies een veelbelovend vooruitzicht voor de toekomst van zoekmachines, waarin AI een steeds centralere rol speelt in het leveren van relevante en nuttige informatie aan gebruikers wereldwijd.