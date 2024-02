Android 15 Developer Preview 1 uitgebracht: dit is het schema

Een nieuwe Android-versie is officieel aangekondigd. Google heeft Android 15 aangekondigd. De nieuwe Android-versie verschijnt als opvolger van Android 14 en komt als eerst beschikbaar als Developer Preview 1. Welke plannen heeft Google verder met de nieuwe Android-versie?

Android 15

Google heeft de eerste testversie vrijgegeven van Android 15. De opvolger van Android 14 zal eerst een aantal testversies doorlopen, waarna het later dit jaar definitief beschikbaar komt. In de komende maanden zullen we aan de hand van de verschillende testversies gaan zien, aan welke nieuwe features Google heeft gewerkt. In de komende tijd zullen we ongetwijfeld precies te weten komen welke nieuwe functies Google heeft bedacht voor Android 15.

In ieder geval doet Mishaal Rahman vast een boekje open over de nieuwe functies in Android 15. Gebruikers kunnen een nieuwe sectie terug vinden in de instellingen, een advertentiecentrum. Hier kun je zien welke advertentievoorkeuren er zijn, en deze ook voor apps aanpassen. Op deze manier krijg je meer grip op je privacy.

Ook krijg je meer opties voor Health Connect. Deze functie kun je gebruiken om gezondheids-apps zoals MyFitnessPal, Samsung Health en Fitbit met elkaar te synchroniseren. Je krijgt met Android 15 meer toegang tot bepaalde gegevens zoals voeding, fitness en meer. Daarbij is er een verbetering voor de notificaties. Wanneer eenzelfde app meerdere notificaties uitstuurt, kun je een cooldown instellen, waarbij het volume zachter gaat bij meer meldingen van die app. Bij de vibraties kun je een nieuwe toggle vinden waarmee je direct de toetsenbord-vibratie aan of uit kunt zetten.

Eén van de nieuwe verbeteringen vinden we ook terug in de schermopname. De nieuwe Android-versie biedt de mogelijkheid om een specifiek app-venster op te nemen en te delen, in plaats van het volledige scherm van de smartphone of tablet.

Android 15 krijgt verder veel verbeteringen achter de schermen, op verschillende gebieden. Zo kunnen ontwikkelaars aan de slag met het verbeteren van de camera-prestaties.

Developer Preview 1

De nieuwe testversie van Android 15 wordt vanaf nu aangeboden voor de Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel Tablet en de Pixel Fold. Houd er rekening mee dat er nog de nodige bugs in dit soort versies kunnen zitten. Hierdoor wordt het afgeraden om Android 15 te gebruiken op je toestel die je de dag door gebruikt.

Het updateschema van Android 15 is ook bekend. Zo verschijnt nu dus Developer Preview 1 en in maart komt Developer Preview 2. In april komt de eerste bèta, gevolgd door een tweede in mei, derde in juni en in juli komt de vierde bètaversie van Android 15. Het is nog niet bekend wanneer Android 15 officieel breed beschikbaar komt, maar doorgaans gebeurt dit in de herfst.

Wil je zelf aan de slag met de nieuwe images van Android 15? Je vindt hier de OTA images en hier de Factory Images.